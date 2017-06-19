«Кремінь» розпочав передсезонну підготовку з двома новачками

19.06.2017 Поділитися

Відразу кинулося в очі те, що на першому тренуванні були присутні добре відомі кременчуцьким уболівальникам Ваге Саркісян і Сергій Ченбай, які свого часу вже захищали кольори нашого клубу. Прес-служба «Креміня» з головним тренером Сергієм Ященком щодо новачків і планів команди на підготовку до Першої ліги.

– Сергію Володимировичу, хто покинув команду після закінчення сезону і хто поповнив її лави цим міжсезонням?

– По новачкам поки говорити рано, всі хлопці, в тому числі Саркісян і Ченбай знаходяться на перегляді, тому рішення по ним буде прийматися трохи пізніше. А ось хто покинув команду сказати можна вже зараз – це воротар Ленчінков і польові гравці Скоцький, Лісовий, Москалик, Бобров.

– Хто на кого вийшов у випадку з Саркісяном і Ченбаєм?

– Вони самі вийшли на нас і попросилися в команду на збори, висловлюючи бажання допомогти «Креміню» в першій лізі та грати вдома.

– Яка ситуація з Кошадзе?

– Він належить «Черкаському Дніпру», який виходить з відпустки 19 червня. Леван поїде до Черкас, а там вже і буде вирішуватися його подальша кар'єра. Я думаю, ви чули, що в Черкасах далеко не найкраща ситуація, поживемо-побачимо. У будь-якому випадку, завжди будемо раді бачити і Левана, і Андрія Сторчоуса в нашому клубі.

– Які плани у команди на цей короткий підготовчий період?

– Тренувальний процес і контрольні матчі, яких заплановано три. Перший матч зіграємо 23 червня в Олександрії проти першої команди. Потім 1 липня там же зіграємо з ДЮБЛ «Олександрії» і 7 липня зіграємо з дублем полтавської «Ворскли» в Полтаві.

Нагадаємо, що сезон 2017/2018 в першій лізі стартує орієнтовно 15 липня. 21 червня в Будинку футболу відбудеться рада ліг ПФЛ, на якому буде затверджений календар сезону в першій та другій лігах, а також буде прийнято остаточне рішення де свої домашні матчі проводитиме «Кремінь».

Віктор Карпенко