«Кремінь» виграв третій кубок Пожечевського

15.02.2017 Поділитися

Команда з Кременчука у фіналі переграла першоліговий «Інгулець» у серії пенальті.

«Кремінь» 2:2 (пен. 4:2) «Інгулець»

ФК «Кремінь» (Кременчук): Олійник, Бичков, Ентін, Кравчук, Горват (Поплавко, 46), Лісовий, Богданов (Безлепкин, 82), Степанчук (Сидоренко, 53), Тертишний, Скоцкій, Тимченко

Гол. Тренер: Сергій Яценко

ФК «Інгулець» (Петрове): Попович (Ганев, 46), Запорожець, Клименко, Шарко (Колесников, 46), Сітчінава (Красов, 55), Боровський, Коцюмака (Гвоздевич, 55), Світличний, Ткачов (Мучак, 68) , Немтінов, Вєчтомов

Гол. тренер: Лавриненко Сергій

З перших хвилин команди не поспішали нестися вперед. Причиною цьому – відповідальність, яка нависала над «Кремінем» та «Інгульцем». Заважало і вогке поле, яке тільки-но прибрали від снігу, на деяких ділянках вода ще залишалася. Небезпечні моменти виникали переважно зі стандартів. «Кремінь» тиснув на свого суперника, але захист петровців залишався непохитним.

Не дивлячись на перевагу кременчужан, забили першими саме хлопці з «Інгульця». На 22 хвилині Шарко виходив сам на сам, але голкіпер «Креміня» збив його у карному майданчику. Сам постраждалий влучно пробив з 11-метрової позначки, розвівши по кутам м’яч і воротаря. Кременчужани не знітилися і через 10 хвилини відповіли супернику. Після подачі зі штрафного Ігор Тимченко вдало замкнув крос і зрівняв рахунок – 1:1.

А на 35 хвилині «Кремінь» взагалі вийшов уперед. Після серії атак «Інгульця» господарі знайшли можливість для контр-випаду. Після подачі до карного майданчику Сергійчук головою послав м’яч у ворота воротаря суперників – 2:1.

На цьому голепад у першому таймі завершився. «Кремінь» не дозволяв «Інгульцю» проводити нові атаки, а петровці вдало захищали свої рубежі.

По перерві команди продовжили грати у той самий футбол. Щоправда, результативність була вже не такою високою. Одним із небезпечних моментів стався, коли Вєчтомов метрів з 30 вгатив по воротах. М’яч підступно торкнувся землі перед руками Онопка, але останній все ж упорався з пострілом. В цілому, команди більше бігали по полю, ніж створювали небезпеку. Складалося враження, що не зважаючи на таку хитку перевагу, «Кремінь» все ж влаштовував такий рахунок. «Інгулець», у свою чергу, грав жорсткіше, активніше йшов уперед, але результату це не дало.

«Кремінь» вже майже повірив у свій успіх, але все змінив гол «Інгульця» на останній секунді, який перевів гру у серію пенальті.

У серії пенальті сильнішим виявився «Кремінь», який переміг з рахунком 4:2.

Таким чином, кременчуцька команда перемогла у Кубку Пожечевського.

Віталій Кравченко