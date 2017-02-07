Крихітка на мільйон: Тимошенко заплатила за зустріч із Трампом мільйон доларів
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Про це виданню «Апостроф» розповів політичний експерт Тарас Чорновіл.
За його словами, заяви соратників Тимошенко про те, що розмова між лідером «Батьківщини» і президентом США торкався теми антиросійських санкцій, не відповідають дійсності, так як формат зустрічі не припускав ніяких політичних домовленостей.
– Зустріч була в форматі, який не передбачає політичних розмов і домовленостей. Це формат, який передбачає особисту, приватну зустріч за гроші. Зустріч, яка відбувається приватно, коштує точно не менше мільйона доларів», – пояснив Чорновіл.
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Як зазначив експерт, потрапивши на таку зустріч, людина не має права влаштовувати якийсь лобізм, він може говорити про якісь гуманістичні та гуманітарні речі.
– Тому відразу після цієї зустрічі було спростування американських чиновників, що не було розмови ні про які санкції, що Трамп не веде розмов і переговорів про санкції з людьми, які купили пропуск на зустріч з ним, – розповів Чорновіл.
Відділ моніторингу