Крихітка на мільйон: Тимошенко заплатила за зустріч із Трампом мільйон доларів

07.02.2017 Поділитися

Про це виданню «Апостроф» розповів політичний експерт Тарас Чорновіл.

За його словами, заяви соратників Тимошенко про те, що розмова між лідером «Батьківщини» і президентом США торкався теми антиросійських санкцій, не відповідають дійсності, так як формат зустрічі не припускав ніяких політичних домовленостей.

– Зустріч була в форматі, який не передбачає політичних розмов і домовленостей. Це формат, який передбачає особисту, приватну зустріч за гроші. Зустріч, яка відбувається приватно, коштує точно не менше мільйона доларів», – пояснив Чорновіл.

Як зазначив експерт, потрапивши на таку зустріч, людина не має права влаштовувати якийсь лобізм, він може говорити про якісь гуманістичні та гуманітарні речі.

– Тому відразу після цієї зустрічі було спростування американських чиновників, що не було розмови ні про які санкції, що Трамп не веде розмов і переговорів про санкції з людьми, які купили пропуск на зустріч з ним, – розповів Чорновіл.

Відділ моніторингу