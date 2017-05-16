Кримчани розчаровані анексією та ностальгують за Україною, - проросійський блогер

16.05.2017 Поділитися

Кримський блогер Олександр Гірський, який є прихильником анексії Криму Росією, наляканий зміною настроїв жителів окупованого Криму. Про це Гірський написав у своїй колонці для «Ехо Москви» під назвою «У Криму ситуація може скоро вийти з-під контролю».

Блогер відреагував на заяву Порошенка про те, що він вірить у повернення Криму і Донбасу після отримання Україною безвізового режиму з Європою. Гірський зазначив, що багато жителів Криму зберегли українські паспорти і їздять по ним на територію України, а крім того, що отримати український паспорт кримчанам досить легко. Він також вказує, що багато хто отримує українські біометричні паспорти.

Також блогер пише про розчарування кримчан анексією.

– У багатьох кримчан є ностальгія за Україною. Це не означає, що ростуть антиросійські настрої або проукраїнські, але ситуація двояка, яку вже складно не помічати. За застіллям багато розмов на цю тему, багато відкрито говорять про те, що не в таку Росію вони йшли, – пише Гірський.

– Крим на порозі великих потрясінь. Прикро, що в Кремлі мабуть не до кінця розуміють, що відбувається тут... – резюмує блогер-«кримнашист».

Він заявляє, що між Кримом і Україною повинен бути повністю закритий вільний проїзд і введений візовий режим, щоб не розхитувати ситуацію, яка вже виходить з-під контролю на негативному внутрішньому тлі в самому Криму.

Віктор Карпенко