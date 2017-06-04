Кримсько-татарський ярмарок пройшов у Полтаві
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Тисячі містян доєдналися до кримсько-татарського ярмарку, який вперше пройшов у місті.
Кримсько-татарський громадський активіс Ерфан Кудусов приїхав до Полтави на ярмарок, аби ознайомити містян зі своєю культурою. Проживає у Києві, хоча сам родом з кримської Ялти. Говорить, що й нині існують проблеми, які стосуються не лише їхнього народу, а й всієї України.
Наприкінці ярмаркування полтавцям влаштували безкоштовний показ фільму «Хайтарма» режисера Ахтема Сеїтаблаєва. Фільм 2017 року. У ньому йдеться про депортацію кримських татар у травні 1944 року.
Віктор Карпенко