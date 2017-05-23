Кто суды реформирует, тот их и танцует

23.05.2017 Поділитися

Документ, а вернее решение суда которое я хочу вынести на всеобщее обозрение, проливает свет на то, как главный реформатор судебной системы и воплотитель "суда будущего", заместитель Главы АП Алексей Филатов решает руками зависимых от него судей свои личные проблемы, и делает это в прямом смысле за счет рядовых украинцев.

3 июня 2015 года НБУ принял постановление №354 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" которым среди прочего ограничил снятие депозитов с банковских счетов до 15 000 гривен в сутки, а валютные депозиты предписал снимать только в гривнах, по курсу НБУ.

Но оказалось, что данное решение обязательно к исполнению лишь простыми смертными и никак не касается новых политических элит нашей страны.

Так, спустя ровно 3 месяца с момента появления постановления НБУ №354, с депозитного счета ПАО "Альфа-Банк" на имя Филатовой Анастасии Валерьевны одномоментно был снят валютный депозит на сумму 803 858,68 долларов США. Причем получателем этого депозита по доверенности был лично зам главы Администрации Президента, ответственный за судебную реформу Алексей Филатов. Вот банковская выписка.

Но как же вышло так, что банк выдал депозит в обход постановления НБУ? Очень просто. По решению Шевченковского суда г. Киева. Об этом значится в самой банковской выписке.

Оказалось что еще в июле месяце Анастасия Филатова, (по всей видимости, сестра зам главы АП Алексея Филатова) пыталась снять свой депозит, но сославшись на постановление НБУ, банк вполне логично отказал ей в этом.

Тогда госпожа Филатова подала иск к ПАТ "Альфа-Банк" с требованием выплатить ей ее депозит и о чудо, Шевченковский суд удовлетворил иск Анастасии Филатовой и обязал ПАТ "Альфа-Банк" выплатить весь депозит одномоментно и в валюте. Что собственно и произошло.