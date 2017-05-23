Кто суды реформирует, тот их и танцует
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Документ, а вернее решение суда которое я хочу вынести на всеобщее обозрение, проливает свет на то, как главный реформатор судебной системы и воплотитель "суда будущего", заместитель Главы АП Алексей Филатов решает руками зависимых от него судей свои личные проблемы, и делает это в прямом смысле за счет рядовых украинцев.
3 июня 2015 года НБУ принял постановление №354 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" которым среди прочего ограничил снятие депозитов с банковских счетов до 15 000 гривен в сутки, а валютные депозиты предписал снимать только в гривнах, по курсу НБУ.
Но оказалось, что данное решение обязательно к исполнению лишь простыми смертными и никак не касается новых политических элит нашей страны.
Так, спустя ровно 3 месяца с момента появления постановления НБУ №354, с депозитного счета ПАО "Альфа-Банк" на имя Филатовой Анастасии Валерьевны одномоментно был снят валютный депозит на сумму 803 858,68 долларов США. Причем получателем этого депозита по доверенности был лично зам главы Администрации Президента, ответственный за судебную реформу Алексей Филатов. Вот банковская выписка.
Но как же вышло так, что банк выдал депозит в обход постановления НБУ? Очень просто. По решению Шевченковского суда г. Киева. Об этом значится в самой банковской выписке.
Оказалось что еще в июле месяце Анастасия Филатова, (по всей видимости, сестра зам главы АП Алексея Филатова) пыталась снять свой депозит, но сославшись на постановление НБУ, банк вполне логично отказал ей в этом.
Тогда госпожа Филатова подала иск к ПАТ "Альфа-Банк" с требованием выплатить ей ее депозит и о чудо, Шевченковский суд удовлетворил иск Анастасии Филатовой и обязал ПАТ "Альфа-Банк" выплатить весь депозит одномоментно и в валюте. Что собственно и произошло.
Вот само решение суда.
Примечательно, что Шевченковский суд г. Киева в лице судьи Олега Малинникова выносил свое решение заочно, так как ни госпожа Филатова, ни представители ответчика в суд не явились. А собственно зачем? Обе стороны наверняка знали, каким будет решение.
А учитывая, что получателем депозита был лично главный реформатор судебной системы в Украине Алексей Филатов, то и удивляться такому решению суда, наверное, не стоит. Ведь именно от этого человека зависит будущее каждого судьи в системе справедливых и не политизированных судов Украины.
Алексей Филатов уже не первый раз попадает в подобный скандал. Так, еще 2 года назад, экс-председатель апелляционного суда Киева Антон Чернушенко обвинял зам главы АП в прямом давлении на судей с требованием принятия нужных ему решений.
Печерский суд даже обязал Прокуратуру Киева начать по этим фактам досудебное разбирательство.
Но как мы видим результатом расследования судебной реформы Алексея Филатова стало ее продолжение.
Кстати в декларации Алексея Филатова за 2015 год которую он подал в НАПК задекларировано два миллиона долларов наличными, и не понятно попали ли в эту задекларированную сумму 803 858,68 долларов США снятые им со счета сестры в обход постановления НБУ?
Судя по декларации господина Филатова, его сестра Анастасия, достаточно скромный человек, и значится владельцем всего 25% скромной 49 метровой квартиры.
Открытым остался вопрос того, откуда у 23 летней Анастасии Филатовой на банковском счету около одного миллиона долларов, чьи на самом деле эти деньги и почему их так поспешно и топорно потребовалось снять? Может это деньги на судебную реформу?
Об этом и множестве других интересных фактов из жизни главного судебного реформатора Украины Алексея Филатова я расскажу уже в ближайшее время.
Автор Александр Дубинский, редактор программы «Гроші»