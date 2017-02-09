Кубок Пожечевського: Кременчук сильніший за Полтаву

09.02.2017 Поділитися

У другому турі групового етапу ФК «Полтава» зустрілася з «Кремінем». Останні виявилися сильнішими.

ФК «Кремінь» 2:1 ФК «Полтава»

ФК «Кремінь»: Пенчіков, Бичков, Ентін, Кравчук, Горват, Лісовий, Богданов, Степанчук, Козлов, Тертишний, Тимченко

Запасні: Олійник, Поплавко, Сидоренко, Скоцкій.

Гол. тренер: Ященко Сергій

ФК «Полтава» (Полтава) 1-й тайм: Кринський, Кушніренко, Ковтун, Парамонов, Голіков, Дмитренко, Пуканич, Зеленевіч, Соломка, Трояновський, Нехтій.

ФК «Полтава» (Полтава) 2-й тайм: Бонь, Приходько, Кушніренко, Ковтун, Лучик, Сокуренко, Гришин, Янаков, Пучковський, Пуканич, Мішин.

Гол. тренер: Ярошенко Юрій

Не дивлячись на те, що саме полтавці перед початком гри вважались фаворитами протистояння, повели у рахунку якраз кременчуківці. Ще у першому таймі колективи грали рівно, про що свідчив рахунок на табло– 1:1.

Другий тайм засвідчив нерівність двох складів «Полтави». Цим і скористалися номінальні господарі, дотиснувши «чорно-зелених» і забивши вдруге – 2:1.

Таким чином, «Кремінь» перемагає у другому турі і залишає за собою шанси вийти у наступний раунд Кубку Пожечевського. Наступні ігри команди проведуть у суботу: «Полтава» зіграє проти «Олімпії» із Савинців, а «Кремінь» протистоятиме решетилівському «Динамо».