Лада седан баклажан: полтавські чиновники вибирають службові авто «не по кишені» платникам податків

21.03.2017 Поділитися

Мери міст воліють мати дорогі авто не тільки в житті, але і на роботі. За бюджетні гроші чиновники не соромляться оновлювати автопарк техніки – «Toyota», «Hyundai», «Suzuki». І якщо мерії Кременчука, Пирятина, Гадяча і Горішніх Плавнів придбали авто за 400-500 тис. грн, то Полтава вирішила піти далі та планує витратити на службове авто 1 млн гривень, повідомляє Власть: Полтава.

Чиновники Полтави і Решетилівки вирішили не відставати від колег в інших містах Полтавської області, оновивши свій автопарк дорогими і комфортабельними автомобілями. Днями вони оголосили тендери на покупку новеньких авто за півмільйона і один мільйон.

Решетилівка вибирає «Hyundai»

В кінці березня 2017 року Решетилівці пройде аукціон з результатами оголошеного 9 березня тендеру на придбання автомобіля «Hyundai Elantra AD Classic 1.6 МT» або еквівалент. Про це повідомляється на сайті публічних держзакупівель «Prozorro». Голова сільради Решетилівки Володимир Кузьменко, земляк голови Полтавської облради Біленького, вирішив працювати з комфортом і в умовах, не гірше, ніж колеги з Пирятина. Нагадаємо, Пирятинський міськрада в кінці 2016 року придбав «Hyundai Elantra» за 432 тис. грн замість «ВАЗа».

За новий «Hyundai Elantra» або еквівалент в Решетилівці готові заплатити 510 тис. грн бюджетних грошей.

Якщо вірити «паперової» декларації глави сільради Решетилівки, Володимир Кузьменко має три авто – стареньку «Ниву», «Славуту» і також «Hyundai Accent» 2008 року випуску. До слова, в автопарку сім'ї голови облради Олександра Біленького, батьківщиною якого є Решетилівка, також в наявності є авто «Hyundai IX35».

У Полтави буде найдорожче авто з усіх мерій області

9 березня Полтавський міська рада оголосила про проведення відкритих торгів на придбання легкового автомобіля. В обласному центр вирішили не бути дріб'язковими і купити найдорожчий автомобіль з тих, які є в автопарках чиновників. Якщо Кременчук, Гадяч, Пирятин та Горішні Плавні купують «Toyota» за півмільйона, мерія Полтави на чолі з Олександром Мамаєм вирішили придбати «Toyota Camry Premium» за 990 тис. грн. Про це повідомляється на сайті публічних держзакупівель «Prozorro».

Відомо, що на динний момент мерія Полтави використовує автомобілі «Geely», значно дешевше планованої покупки. Мер Полтави, мільйонер Олександр Мамай в декларації за 2015 рік вказав лише дві «Волги», в той час як два роки тому його «зникла» з декларації дружина користувалася «BMW X5» 2007 р, «BMW X5» 2011, «Lexus LX 570» і «Volvo 850».

Заявлена в тендері ціна, в принципі, відповідає ринковій (ми знайшли такі ж у офіційних дилерів за 940-960 тис грн). Але ця покупка може увійти в історію як найдорожчий автомобіль чиновників в Полтавській області.

На чому їздять колеги-мери

У грудні 2016 року у авто бізнес-класу «Toyota Camry» пересів міського голова Гадяча Володимир Нестеренко. Новеньку «Toyota» купили за 703 тис грн.

Кременчуцьке КАТП-1628, яке виграло тендер на послуги з «перевезенні відповідальних працівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради у службових цілях» на 2,2 млн грн, купило за бюджетні гроші «Toyota Corolla». Вартість автомобіля – 495 тис. грн. Мер Кременчука Віталій Малецький, коментуючи покупку, заявив, що «Toyota Corolla» – бюджетний автомобіль.

Для чиновників Горішніх Плавнів також знайшли гроші в бюджеті і купили «Toyota Camry ELegance».

Певні вимоги до службового автомобіля є і у чиновників Полтавського району. Раніше Полтавськиа районна рада (голова - Михайло Кононенко) оголосила тендер на покупку «Suzuki Vitara» вартістю 400 тис. грн. У райраді наполягали саме на цій марці автомобіля.

Автопарк Полтавської облради, який так само, як і в Кременчуці має підрядника (місцеве КАТП), складається з не менше дорогих автомобілів – «Toyota Camry», «Toyota Corolla», «Subaru», «Audi» та інші.

Віктор Карпенко