LED-ліхтарі та острівки безпеки: 13 аварійних переходів Полтави обладнають безпечнішими умовами

02.06.2017 Поділитися

У Полтавській області зараз 13 пішохідних переходів з підвищеною небезпекою. Тут, зазначають в автодорі, найчастіше трапляються аварії за участю пішоходів.

Таку обстановку пояснюють поганою зорієнтованістю водіїв у дорожній обстановці. Не допомагають навіть дорожні знаки, тому є потреба підвищити рівень безпеки тут.

Планують встановити попереджувальні знаки переходів не тільки на узбіччях, а й над проїзною частиною. Таким чином видимість підвищиться зі 150 м до 800-900 м. Також хочуть встановити острівки безпеки та підсвічування дорожних знаків.

Наприклад, на Дніпропетровщині вже зараз на окремих ділянках трас регіонального та державного значення встановлені дорожні знаки з підсвічуванням, яке працює на сонячних батареях.

У рамках пілотного проекту встановлять попереджувальні знаки переходів не тільки на узбіччі дороги, але й над проїзною частиною, що підвищить видимість зони переходу зі 100-150 метрів до 800-900 метрів. За необхідності у межах переходу встановлять додаткове освітлення та організовані острівки безпеки.

Зазначимо, що найнебезпечнішими ділянками трас Полтавщини є: недобудовані ділянки дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, селище Красногорівка та Чутове.

Віктор Карпенко