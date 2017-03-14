Легкоатлетичний чемпіонат області стартує в Полтаві за 2 дні

14.03.2017 Поділитися

Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики на честь відомого тренера Валентина Клименка відбудеться в Полтаві 16-18 березня. Змагання відбуватимуться в двох вікових категоріях – юнаки й дівчата 2002-2003 та 2004-2005 року народження. Загалом участь візьмуть близько 400 спортсменів з усіх областей України.

Чемпіонат організовує громадська спілка «Останній Бастіон» спільно з обласним спорткомітетом.

Змагання відбуватимуться в легкоатлетичному манежі ДЮСШ №1 стадіону «Ворскла» імені Бутовського.

Анна Черниш