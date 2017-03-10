Лідер Другої ліги «Кремінь» переграв савинську «Олімпію»

10.03.2017 Поділитися

У черговому товариському матчі кременчуцька команда впевнено обіграла аматорську «Олімпію».

«Кремінь» 2:0 «Олімпія»

Голи: Іванов (19), Козлов (70)

«Кремінь»: Онопко (Олійник 46), Москалик, ІНП, Горват (Кошадзе 46), Бичков (Богданов 68), Степанчук (Козлов 55), Богданов (Лісовий 46), Піскун (к) (Куць 70), Тертишний (Галата 76), Скоцкій, Іванов (Тимченко 55).

Головний тренер: Сергій Ященко

Заключний контрольний матч перед стартом другого кола наша команда провела проти аматорського колективу з села Савинці, що на Миргородщині. "Олімпія" - чемпіон і володар Полтавської області, команда в якій зібрані досить кваліфіковані гравці, свого часу пограли на різних рівнях. Так, в частості Олег Бажан, Євген Стрільців і Євген Апришко виступали за «Кремінь».

Матч вийшов цікавим, хоча вболівальники на трибунах, напевно, очікували побільше голів, ніж по одному в кожному таймі. «Кремінь» домінував практично весь матч, але і гості іноді змушували сильно попрацювати, як Віталія Онопко, так і Андрія Олійника. Рахунок у грі відкрив Іванов, якому не забити в цій ситуації, в якій він опинився, просто не представлялося можливим. Як виявилося, це був єдиний м'яч у першому таймі.

У другій половині зустрічі пішли заміни в складах обох команд і у «Креміня» з'явилися наші вихованці – Антон Диндіков, Денис Галата і Іван Куць. В одному з епізодів, Галата віддав просто шикарний пас на Тимченко, але Ігор не зумів переграти воротаря буквально з кількох метрів. Ну а другий м'яч влетів у сітку воріт «Олімпії» щодо курйозно. Тимченко виконував простріл з флангу в штрафну і м'яч відскоком від газону влучив в обличчя Козлову, після чого і опинився в сітці. 2:0 – закономірна перемога «Кременя» в цьому матчі і команда в хорошому настрої йде на заключний етап підготовки до першого весняного матчу, який відбудеться 18 березня в Горностаївці.

Віктор Карпенко