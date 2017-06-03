Лікар Петеріс Клява: 60-70% батьків – дебільні

03.06.2017 Поділитися

Тепер немає механізмів, щоб суспільство ставало розумним. Переважна більшість намагається жити одним днем, урвати шматок за будь-яку ціну. І діти ростуть в атмосфері виживання за рахунок іншого.

Двадцять п'ять років всесвітньо відомий дитячий реаніматолог і науковець Петеріс Клява з Латвії день за днем повертає до життя або проводжає в останній путь дітей. Чимось зовні схожий на знаменитого доктора Хауса він, як і популярний телеперсонаж, нескінченно любить своїх маленьких пацієнтів і нещадний до людської тупості і реалій нашого світу. Розповідаючи про причини дитячих страждань, лікар виявився вкрай прямолінійним, нічого не прикрашаючи і називаючи речі своїми іменами. Погодьтеся, це дорого коштує.

Дебілізм батьків

– Для початку, Петеріс, чому ви стали дитячим лікарем?

– Напевно, доля. Я потрапив на педіатричний факультет, і таким чином втілилося «побажання» моїх шкільних вчителів. Вони вважали, що мені обов'язково треба працювати з дітьми.

– Які травми діти отримують найчастіше?

– Латвія посідає перше місце в Європі за вбивствами дітей на вулицях громадським транспортом, автомобілями. Для нашої країни дуже характерно, що батьки в стані сп’яніння катають своїх дітей або дають дозвіл дітям самим їздити без нагляду. Через це виникає вкрай багато серйозних травм. Так само діти травмуються, катаючись на велосипедах, роликах без шоломів, тонуть у водоймах, або коли за ними доглядають інші діти. Багато нещасних випадків пов'язано з медикаментами, хімрозчинами і, звичайно, з опіками, коли діти падають в багаття або обливаються горючою рідиною. До слова, якщо ваша дитина отримала опік, єдина допомогу, яку ви можете надати, поливати місце опіку холодною водою три-п'ять хвилин. Це втамує біль і знизить вражаючий фактор, тобто глибину опіку, на цілу ступінь.

– У чому, на вашу думку, причина настільки довгого списку?

– Головна причина, що в Латвії, як і всьому світі, 60-70% батьків – дебільні. За спостереженнями нашого охоронця, саме стільки батьків привозять своїх дітей до нас у лікарню на передньому сидінні, не пристібаючи ременем безпеки.

Кожен день я бачу страждання і смерть дітей, викликаних невіглаством, тупістю і неуважністю батьків. Я говорю саме про системне невігластво. Приклад, коли дівчинка випила «Крот» – потужний хімічний розчин для очищення каналізації. Бо сім’я додумалася зберігати його на кухні під раковиною, переливши у пляшку з-під лимонаду. Цій дівчині у Європі пересадили печінку за 200 000 євро.

Діти тонуть в ставках в декількох метрах від «уважних» батьків. Вдумайтеся, тільки за тиждень травневих свят минулого року до нас по допомогу звернулися батьки півтори тисячі дітей! Чому в Латвії нікого не турбує наше друге місце серед країн, що не миють руки? Кому вигідна наша безмежна свобода?

Точка неповернення

– Багато батьків нарікають, що сильно втомлюються, багато працюють, нічого не встигають. Бачте, не всі коментарі в Інтернеті написано, не всі тв-програми переглянуто. І взагалі, непогано було б державі якимось чином підтримати сім'ї з дітьми. Що скажете?

– Від голоду помирають десятки тисяч дітей. Добре це чи погано? Подумайте, якби вони вижили, то чи всім дітям вистачило б якісної їжі? Якби, наприклад, на Близькому Сході всі використовували туалетний папір, то через кілька років на планеті не залишилося б жодного дерева. Це я до того, що якщо всі будуть жити добре, цивілізовано, то років через двадцять Земля просто помре. У всіх різні умови – і це єдина реальна умова виживання.

Заклики до скорочення населення здаються жахливими з боку емоцій натовпу, але з боку науки – необхідними. Тому в світі ніхто не буде якось особливо піклуватися про виживання вашої дитини. Навпаки, їй пропонуватимуть наркотики, щоб вона померла сама, до того ж, віддавши всі гроші. Пройдено точку неповернення. Тому коригувальна регуляція буде здійснюватися на різних рівнях.

– Вас ніколи не називали расистом?

– Іноді. Десь читав, що в ООН вже не вважають проблемою будь-яке насильство, пов'язане з використанням дитини. Зараз, мабуть, це стало нормою життя. Коли в Курземе або Латгалії я бачу замерзлих і голодних дітей, яких піддали насильству, то не розумію, чому їх батькам дозволяють розмножуватися, називаючи це «правом людини». І в результаті їх позбавляють батьківських прав. Це ідіотська цивілізація. Необхідний контроль за народжуваністю. У різних країнах свого часу проводилася стерилізація, причому не тільки педофілів, але і людей, які мали аморальний, тваринний рівень розвитку. Тому що інакше їхні діти дуже страждають від хвороб, поганого харчування і догляду.

Коли мені привозять непритомну дитину, в мене є три секунди, щоб зрозуміти, в чому справа. На четвертій вже починаю діяти, боротися за покращення. І таким же чином слід керувати іншими процесами – суспільством, країною.

За останні 10 років наша лікарня зробила гігантський стрибок у розвитку, з'явилися величезні можливості допомогти дітям. Але пропорційно погіршується моральний, духовний, фізичний стан дітей. Наведу кілька прикладів з життя. Поїхали на виклик в Курземе, дитина випила «Крот». Наслідки жахливі - пересадка товстої кишки, стравоходу. Дитина в комі, під знеболювальним, підключена до штучної вентиляції легенів. ЇЇ молода мама плаче. Починаю розпитувати, як все сталося. Не для докорів, а щоб вона усвідомила весь жах. Вона відповідає: донька сама пішла у ванну, взяла і випила рідину. Мати звинувачує дитину, уявляєте?

Інший приклад. Мама засмагає, дитина весь день грається на сонці. Її привезли до нас з опіками. А неуважній мамі нічого не буде! Треба впливати на свавілля дурних дорослих по відношенню до дітей. Повторюю, є речі, які не повинні траплятися.

– Які саме?

– Всі хімічні розчини в кухні, гаражі, повинні бути недоступними для дітей. Як і ліки. У нас щороку вмирають діти від бета-блокаторів. Бабусям важко зізнатися у вбивстві свого онука. Нехай і ненавмисно, через безвідповідальність. Шкода, звісно, і бабусю, але дитини не повернути.

Доктор Діна Свиридова переклала канадську книгу з педіатрії для батьків. У кінці видання, по пунктах, 40 сторінок, як оберігати свою дитину – на кухні, у машині, на природі, зоопарку. Усюди. А у нас тисячі дітей страждають від укусів собак і важко довести необхідність велосипедних шоломів.

Я кажу так: ті батьки, які мають мізки, своїх дітей захищають. Мрію, щоб у народжених сьогодні дітей були батьки, здатні за них відповісти. У Німеччині проводили опитування молоді про пріоритети: 70% на перше місце поставили освіту, роботу, доходи, житло, рівень культури. Діти на останньому. Тобто, коли ти хоч трошки почав міркувати в цьому житті, коли ти можеш щось дитині дати, тоді і слід народжувати. Хоч якийсь цивілізований підхід! А коли люди розмножуються як тріска, то це вже безвідповідальність.

– Тоді навіщо ви рятуєте дітей, які вмирають і взагалі приречені?

– В Лієпаї під час війни жив знаменитий хірург, доктор Зік, єврей. Його не вбили. Він добре оперував німців. Після приходу Червоної армії, його хотіли розстріляти за допомогу німцям, але він добре оперував червоноармійців. Пізніше він отримав золотий скальпель. Кожній людині треба робити те, що їй призначено долею. Це і є борг перед богом, людьми і своїм серцем.

Невігластво обмеженої свідомості

– Чи впливає рівень розвитку суспільства на виховання дітей?

– Який рівень нашого обмеженого, неосвіченого розуму, таким ми і бачимо світ. У Тибеті це називають кармічним баченням. Найкраще, що ви можете дати своїй дитині – зменшити невігластво свого розуму. Як говорив Феєрбах, в замку мають іншу думку, ніж у хаті. Коли я бачу, що за собаками доглядають краще, ніж за дітьми, мені хочеться плакати. Хатніх песиків чешуть, одягають, цілують, годують. А скільки дітей такого не бачили ніколи? Про яку цивілізації ми можемо говорити?!

– Так, до речі, про яку?

– Війни, банки, злодійство, вбивства, неконтрольована народжуваність, хвороби тощо. Такі генії, як Ціолковський, Успенський, Бердяєв, багато західних учених говорили про сім щаблів розвитку цивілізації. Так ось ми – на нульовому. Планета керується брехнею і насильством. У Принстоні, Гарварді, Єлі вчать, як зґвалтувати світ заради вигоди й особистого блага. Наша цивілізація перебуває в кам'яному столітті в порівнянні з тією, про яку говорили Рерих, Блаватська, Христос, святі Тибету. Інтелігентні батьки шукають компроміси. Мудрість, знання будови розуму, всесвіту і є той компроміс, який допоможе нашим дітям жити в більш розумному майбутньому.

Демократія з запахом педофілії

– Кілька років тому ви публічно виступили за смертну кару. Ви ще не передумали?

– Ні, не передумав. Я прихильник тих законів, які є в Сінгапурі і Арабських Еміратах – за педофілію смертна кара.

– Якщо почитати кримінальні хроніки, то створюється враження, що навіть елементарні поняття про добро і зло втратили будь-який сенс, відбувається зміна понять.

– Людина настільки нерозвинена тварина, що підкоряється страху. Тільки страх утримує її в рамках пристойності. Але сьогодні люди вже нічого не бояться. Страх скасували. Залишилася демократія з запахом педофілії.

Проблема не в демократії, а її сприйнятті. Інга Марті Тхурдкільдсен (міністр у справах дітей та гендерної рівноправності Норвегії. В одному з інтерв'ю назвала інцест «соціальною традицією» в Норвегії – прим. авт.) ратує за введення в початкових класах уроків, присвячених інцесту. І це для них норма. Дітей необхідно навчати, за якими ознаками можна зрозуміти, що тато скоро підійде дуже близько. Думка, що нічого не буде, відпускає останні гальма. Ми більше не читаємо Чехова, Толстого, Пушкіна, Райніса, Блауманіса. Коли з суспільства знімають контроль страхом, утворюється суспільство, яке пропонує Захід. Звичайно, не весь Захід такий, але мова про тенденції. Західний світ розвалюється морально. За два покоління за допомогою викривленого розуміння демократії можна розвалити будь-яке суспільство. Тепер немає механізмів, щоб суспільство ставало розумним. Переважна більшість намагається жити одним днем, урвати шматок за будь-яку ціну. І діти ростуть в атмосфері виживання за рахунок іншого.

Комплекс чоловіка

– Ніяких шансів?

– Доведено, коли людина ухвалює рішення, яке засноване на мудрості і розумінні правил, вона змінює на краще себе і світ навколо. Батьки повинні працювати над своєю освітою, освітою і ще раз освітою. В України, Росії ще залишилася духовність, і Захід її боїться. Це не духовність такої структури як церква, а космічна духовність, яка йде, як сучасне знання. Це і є майбутнє людства.

Хто з батьків повинен взяти лідерство на себе?

– У родині все починається від батька. Але батьки деградують. Їх виховували мами-одиначки, яких кинули або чиї чоловіки спилися. Одна така мама здатна виростити лише синочка. Ці закомплексовані синочки не можуть утворити сім'ю, захистити державу. Комплекс – це бич людства. Було б мудро відродити піонерів або скаутів, не має значення, називайте як хочете, де виховували б мудрих, духовних, відповідальних чоловіків. В Європі вісім мільйонів освічених молодих чоловіків не працюють. Не хочуть, їм важко. Хочуть отримати все, швидко і легко.

– Так, про інфантильність молодих і не тільки чоловіків доводиться чути все більше і більше. Їх можна змінити?

– Зараз люди намагаються зшити уявлення про світ з обмежених і неосвічених страхів і знань, і робити при цьому дітей. Якщо ти сприймаєш дитину як божественну духовну істоту, боже чудо, то її потенціал безмежний і дитина розвивається в такий енергетиці. Але якщо все відбувається по іншому ... відбувається пригнічення мудрого майбутнього цієї дитини. Повторюся, сьогодні все залежить тільки від мам і тат. Ваші діти нікому більше не потрібні! Важлива школа. Добра воля колективного інтелекту розумних людей. На кораблі можуть бути тисячі людей, але екіпаж, що ним керує, може бути до 30 чоловік. І цього буде достатньо, щоб корабель доплив куди треба. Людям треба запропонувати допомогу на сучасному психологічному інформаційному рівні, що я і роблю на своїх лекціях.

32 погладжування

– Сотні тисяч мам і тат без вищої освіти вам заперечать, мовляв вони і без академій виховали пристойних дітей. Ще більше заявлять, навіщо чомусь вчитися, вони і так все знають.

– Я назавжди запам'ятаю випадок, коли батьки, які не були академіками-інтелектуалами, погодилися віддати для пересадки серце своєї 3-річної дитини, що вмирала, іншій. Уперше в Латвії. Людині не обов'язково бути академіком. Освіта не має значення, якщо людина знає ким є і практикує саморозвиток. В цьому і полягає вища мудрість. У святих яка була освіта?

– У них була любов ...

– Я пам'ятаю одну маму. Мабуть, з кримінальним минулим. Вона народила дитину з усім набором захворювань. Під час перебування в реанімації, вкрала в одної з пацієнток телефон. Її не засуджувати треба, а виховувати. Просто її ніхто не любив. Французькі психотерапевти довели, якщо людину не погладити 32 рази на день, вона не може почуватися щасливою, не розвивається. Подивіться, як ми мало один одного любимо і гладимо. У нас в реанімації комунізм: у нас немає грузинів, турків, українців або латишів. Є діти. І якби в світі панував такий же підхід, наша цивілізація була б зовсім іншою.

– Що таке любов для вас?

– Розумію любов як поняття і стан. Як поняття на земному рівні – відповідальність, особливість, здатність давати благородні знання і від усього серця виконувати свій обов'язок. У духовному плані любов – повне просвітлення і абсолютне співчуття.