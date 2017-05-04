​Лікарням дали добро брати гроші?

04.05.2017 Поділитися

Незабаром у лікарнях можуть з’явитися легальні прейскуранти на будь-яку лікарську маніпуляцію, як це нині в приватних клініках.

Наприклад, укол – 20 грн., крапельниця – 50 грн., операція – від 1500 грн. Таку перспективу змалювали лікарі після того, як Верховна Рада прийняла законопроект №2309 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я», за який проголосували 280 народних депутатів.

Згідно з новим законом, лікарні та клініки самі можуть реорганізуватися в підприємства й перейти на баланс місцевих громад, або ж залишитися на держзабезпеченні. Крім того, лікарням офіційно дозволили отримувати кошти не тільки з держбюджету, але й від пацієнтів. Оскільки цим законопроектом вводиться поняття «медична послуга», за яку потрібно платити.

«Це дозволить легалізувати ринок тіньових послуг, який існує сьогодні», – вважає голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

Утім, експерт ГО «Громадський союз з реорганізації системи охорони здоров’я» Дмитро Подтуркін звертає увагу на цікаву деталь: «Закон дає право лікарням надавати платні послуги. Але мінімальний пакет, який пацієнтам буде надано безкоштовно, тобто, за рахунок держави, ніде не прописаний. Його навіть немає в проекті. Звичайно, є надія, що ніхто не дозволить лікарням зробити усі послуги платними після того як закон вступить у силу».

У лікарнях теж розуміють, що, по суті, дано старт платній медицині.

«А зараз ви хіба лікуєтеся безкоштовно? Тільки платити доведеться в касу. І санітарка, і медсестра буде знати, що не тільки лікар отримає кілька тисяч за місяць, але і вона отримає гідну зарплату, а не подачку від лікаря. Безкоштовною буде тільки швидка допомога. Соціально незахищені зможуть скористатися страховкою або благодійною допомогою так, як це відбувається на Заході», – каже на правах анонімності лікар з Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Медики впевнені, що відразу в лікарнях зникнуть порожні палати, а замість них з’являться VIP-послуги за гроші.

«Харчування теж має бути платним у лікарні. Приміром, наймають спеціальні фірми, які будуть привозити пристойну їжу. Безкоштовними будуть тільки уколи і крапельниці в реанімації та, наприклад, термінова операція. Але для цього має запрацювати державна страхова медицина, інакше пенсіонери й бідні люди не зможуть ні на що розраховувати. Правда, наскільки МОЗ вдасться все це пробити, я сумніваюся. Втрутиться якийсь політик, і все загальмується», – з сумом каже головний лікар однієї з лікарень області.

Офіційно кажуть, що ціни на послуги не будуть встановлювати, поки не буде вказано чіткий перелік безкоштовної допомоги.

«Його готують у МОЗ, і через місяць-два він буде взятий у роботу», – пояснив член комітету ВР з питань охорони здоров’я Костянтин Яринич. За його словами, до червня також планують проголосувати за страхову медицину: «Гарантований пакет послуг передбачає безкоштовну екстрену і хоспісну допомогу, і, швидше за все, лікування інфекційних захворювань».

Олена Матвієнко

За матеріалами http://ng.pl.ua