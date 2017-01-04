Лише 0,3% населення Полтавщини зробили щеплення проти грипу

04.01.2017 Поділитися

Не дивлячись на те, що цього року знову багато мешканців полтавської області захворіло на грип та ГРВІ, вакцинація проти цих вірусів не набирає бажаних обертів.

Як розповіла головлікар полтавської обласної інфекційної лікарні Наталія Свириденко, з усього населення області лише 0,3% зробило вакцинацію. Мова йде про 5 тис осіб. По Україні кількість щеплених громадян складає лише 0,2%.

Сама лікарка наголошує на важливості щеплення проти грипу та ГРВІ, оскільки, це один з основних критеріїв профілактики захворювання. Також Наталія Свириденко радить полтавцям частіше мити руки, їсти більше фруктів та овочів, провітрювати квартири та не соромитися носити захисні маски у місцях скупчення людей.

Віктор Карпенко