Лише 4 з майже 9 тис. полтавських абітурієнтів склали зно з мови та література на 200 балів

21.06.2017 Поділитися

4 полтавських вступників до ВНЗ здали ЗНО на 200 балів. Про це свідчать дані Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

У відомстві відзначають, що така кількість одна з найменших за останні роки проведення незалежного оцінювання.

Зазначимо, що цього року на Полтавщині для проходження ЗНО з української мови та літератури зареєструвалося 8 798 абітурієнтів. Явка на самому тестуванні склала 96%.Загалом по Україні цього року зареєструвалося для проходження тесту з української мови і літератури – 239 945, історії України – 182 219, математики – 113 113.

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Віктор Карпенко