Тільки 5 питань розглянуть на завтрашній позачерговій сесії полтавської облради

30.05.2017 Поділитися

Визначилися питання, які розглядатимуть завтра під час позачергової сесії полтавської обласної ради.

Усього депутати розглянуть, як мінімум, 5 питань, серед яких: формування поліцейської комісії Полтави та Кременчука. Про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад Полтавщини, про приватизацію земель для «Полтавапиво» та «Різне». У документі не уточнюється, що саме значить це 5 питання.

Нагадаємо, Полтавська обласна рада VII скликання за всю свою каденцію, починаючи з 20 листопада 2015 року, відхилила 76 з 77 заявок на узгодження видачі спеціальних дозволів на користування надрами природного газу, нафти і газоконденсату. Такі висновки можна зробити вивчивши всі рішення зібрання за 15 сесій.

Віктор Карпенко