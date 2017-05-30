Лише один полтавський університет увійшов до топ-100 ВНЗ України

30.05.2017 Поділитися

За сукупністю вищезазначених критеріальних вимог одноосібним переможцем рейтингу «Топ-200 Україна» 2017 став НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського. Він збільшив відрив від решти українських університетів у порівнянні з 2016 роком. Серед полтавських ВНЗ лише 4 заклади потрапили до рейтингу.

Місця у консолідованому рейтингу полтавських університетів:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – 79;

Полтавська державна аграрна академія – 116;

Полтавський університет економіки і торгівлі – 138;

Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка – 177.

Міжнародна спостережна рада рейтингу «Топ-200 Україна» визнала, що НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського створив і розвинув потужну інноваційну екосистему «Sikorsky Challenge», вивів на ринки набагато більше стартапів за усі інші університети України, продав найбільше ліцензій на винаходи, впровадив найбільше проектів в систему оборони України. Його випускники найбільш затребувані великими міжнародними і національними високотехнологічними компаніями.

КНУ імені Тараса Шевченка та ХНУ імені Каразіна посіли відповідно друге і третє місця. Вони мають найбільше, серед інших університетів України, бюджетне фінансування наукових досліджень, високі індекси цитованості за системами «Scopus» та «Web of Science», високий рівень затребуваності їх випускників ринком праці, особливо в секторі державного управління.

Переважна більшість університетів, що увійшли до «Топ-200 Україна» за останні 10 років показують позитивну динаміку їх роботи. Разом з тим, до слабких місць системи вищої освіти України можна віднести її, поки що, значну ізольованість від народного господарства країни, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах і загальному обсязі університетської діяльності.

Віктор Карпенко