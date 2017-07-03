Лохвицький каратист здобув бронзу на Чемпіонаті світу

03.07.2017 Поділитися

Олександр Свинаренко з Лохвиці став першим українським призером світу у дорослому кіокушинкай карате, повідомляє «Полтавщина спорт».

1-2 липня в Астані відбувся VI ваговий Чемпіонат Світу з Кіокушинкай карате (WKO). У змаганнях брали участь двоє спортсменів з України, один з них Олександр Свинаренко з Лохвиці. Він виступав у ваговій категорії до 75 кг.

Фото з особистої сторінки спортсмена у соцмережах

Провів чотири поєдинки. У першому бою наш спортсмен переміг Магарама Еюбова з Казахстану. Другим суперником Олександра був росіянин Шаміль Рамазанов і теж залишився за бортом турніру. У чвертьфіналі Сашко переміг грузина Тенгіза Бастояні, а у півфіналі поступився росіянину Максиму Смолякову, який у підсумку став чемпіоном. Щоправда у Олександра росіянин виграв лише за попередження.

Фото з особистої сторінки спортсмена у соцмережах

Олександр Свинаренко став першим українцем в історії, який завоював медалі на Чемпіонаті Світу з Кіокушинкай карате (WKO). До змагань Олександра готував тренер Володимир Прядка.

У травні Олександр Свинаренко став чемпіоном на IFK World Tournament 2017.

Нагадаємо, у вересні минулого року Полтава приймала Чемпіонат України з кіокушинкай карате у відкритій ваговій категорії. Його організовував «Останній Бастіон» з ГО «Полтавська обласна асоціація кіокушинкай карате.