Лоліта Мілявська побажала «закінчити життя погано» прикордонникам, які не впустили її в Україну

23.04.2017 Поділитися

Російська співачка Лоліта Мілявська не змогла 23 квітня потрапити в Україну. На залізничній станції Конотоп під час перевірки документів близько 4:00 співробітники Державної прикордонної служби України вказали гості на порушення з її боку українського законодавства, які унеможливлюють перебування Мілявської в Україні. Співачку пересадили в поїзд Одеса – Москва, в якому вона вирушила у зворотному напрямку.

«Розлучаєте людей, розлучаєте родини, робите все можливе, щоб не було мирного існування. А в мене око «хороше», мене хто образить, потім закінчує життя погано, чого вам і бажаю», – заявила Мілявська у Facebook.

У спілкуванні з Мілявською прикордонники назвали причиною відмови в’їзду в Україну відвідання нею окупованого українського Криму в 2015 році в обхід регламентованих українським законодавством пунктів пропуску.

Російська співачка Лоліта Мілявська народилася в Україні, в Мукачеві на Закарпатті. До 10 років жила у Львові, в 1985 році закінчила в Росії Тамбовський філіал Московського інституту культури. Дочка Мілявської Єва живе в Києві, причиною наміру відвідати Україну Мілявська назвала хворобу доньки.

За матеріалами http://www.radiosvoboda.org/