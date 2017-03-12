Ломаченко кинув виклик чемпіону Макгрегору

12.03.2017 Поділитися

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівсередній вазі українець Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) кинув виклик чемпіону UFC Конору Макгрегору.

На своїй сторінці в «Twitter» Ломаченко виклав фотографію в костюмі черепашки-ніндзя, супроводивши її написом про те, що він чекає ірландця в рингу.

– МакГрегор, черепашка-ніндзя Ломанчело чекає тебе на рингу. Я можу перевірити тебе, – написав українець.

На початку лютого визначився наступний суперник українського чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. Ним став «регулярний» чемпіон WBA американець Джейсон Соса.Поєдинок відбудеться 8 квітня в США.

Після цього Ломаченко був визнаний кращим боксером 2016 року за версією читачів популярного порталу World Boxing News.Раніше чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко кинув виклик іншим чемпіонам свого дивізіону.

Віктор Карпенко