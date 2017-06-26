Луценка можуть позбавити доступу до держтаємниці за відео з Гужвою (рос.)

26.06.2017 Поділитися

Публикация материалов слежки за главредом "Страны" негативно скажется на карьере генпрокурора.

Главные доказательства, которыми представители правоохранительных органов оперируют в деле Игоря Гужвы это видео. Эти материалы Генпрокуратура афиширует как улики о якобы вымогательстве со стороны главреда интернет-издания "Страна" у народного депутата от Радикальной партии Дмитрии Линько 20 тысяч долларов за непубликацию какого-то компромата.

Напомним, по фабуле этого дела Игоря Гужву незаконно задержали, а в редакции "Страна.ua" и квартире главреда провели несанкционированные обыски. Однако вернемся к видеоматериалам, они - засекреченные улики. Об этом в ходе судебного заседания в Шевченковском райсуде Киева 24 июня заявила представитель прокуратуры Елена Ковальчук, мотивируя этим отказ приобщить сюжеты к материалам дела.

Тем самым Ковальчук нечаянно и без санкции начальства подтвердила, что эти, как и прочие материалы, полученные в ходе трехмесячной слежки за главредом интернет-издания, являются "нелегализованной" частью НСРД (негласных следственных разыскных действий), доступ к которым - закрыт по закону.

В то же время, еще 23 июня, во время онлайн пресс-конференции из Житомира генеральный прокурор Юрий Луценко продемонстрировал журналистам несколько эпизодов видеонаблюдения за главредом "Страны". Причем, по ходу пресс-конференции стало ясно, что он не знаком с этими материалами, из-за чего возник смешной конфуз.

После демонстрации первого видео Юрий Луценко его остановил, публично отчитал пресс-секретаря и приказал ей "принести другое видео". Трансляцию прервали, после возобновили, и вновь показали неубедительную нарезку встреч Игоря Гужвы в ресторане с неким Антоном Филипковским.

Позднее Сарган опубликовала ряд тематических постов на своей странице в Facebook, сделав уточнение - якобы все эти материалы спешно "уже легализованы следователями по делу о вымогательстве".

Однако заявление Ларисы Сараган не соответствует действительности.

Где и почему генпрокурор и его секретарь обманывают?

Выступая на слушании по избранию меры пресечения Гужве, представитель прокуратуры Киева заявила о данных видео, как о засекреченных "по состоянию на обед 24 июня". Это первое.

Во-вторых, легализуют подобного рода материалы не следователи, как утверждает Сарган, а процессуальные руководители своими постановлениями. Об этом говорится в п. 5.9. "Инструкции об организации проведения негласных следственных (розыскных) действий (НСРД) и использования их результатов в уголовном производстве", утвержденной в 2012 году.

В-третьих, осуществить легализацию материалов слежки за Гужвой у прокуроров 23 июня, когда Луценко обнародовал видеоролики, не было физической и технической возможности. В этот день генпрокурор проводил кустовое совещание с руководителями 8 региональных прокуратур в Житомире, и на этом заседании присутствовал прокурор Киева Роман Говда.

Именно он, согласно п.5.10 "Инструкции" о проведении НСРД должен был поставить свою визу на постановлении прокурора по делу о вымогательстве о их рассекречивании. Известно, что подобного рода документы доставляются через режимно-секретную часть, и осуществить такую операцию в Житомире практически нереально.

Не исключено, что эти материалы впоследствии "легализуют" или уже легализовали задним числом. "Насколько я помню, эта прокурор в нашем деле сказала, что рассекречены были документы 21 июня вроде", - говорит "Стране" адвокат Игоря Гужвы Юрий Иващенко.

Однако возникает вопрос: как правоохранители могли легализовать материалы 21 июня, если только 22 июня была создана следственная группа. Именно создание следственной группы - это основа для начала расследования. Поскольку в рамках группы вырабатывается план действий, и в нем - негласные следственные (розыскные) действия.

Получается, что генеральный прокурор и его пресс-секретарь в прямом эфире из Житомира 23 июня нарушили Инструкцию по работе с секретными документами, заявив общественности еще не легализованные видео. Но главное - публично сделали лживые заявления. Последствия этого шага с точки зрения закона являются очень серьезными. Это прецедент, и мы объясним почему.

Что за этим последует?

Ошибка генпрокурора может стать серьезным репутационным ударом по его карьеры, влекущими за собой последствия. Во-первых, по роду должностных обязанностей СБУ обязана поднимать вопрос о факте разглашения Луценко и Сарган сведений, содержащих государственную тайну. И лишать генпрокурора такого доступа, что автоматически влечет за собой увольнение Луценко с поста главы ГПУ.

Впрочем, сам генпрокурор еще может "улизнуть" от ответственности, оправдавшись, что ему эти документы по служебным полномочиям не передавались, и непосредственно он их не распространял, поэтому он не ответственен. В таком случае понесут ответственность конкретный прокурор или следователь, которые дали добро на показ материалов дела.

Во-вторых, сам главред "Страны" или его адвокаты запросто могут подавать заявления о совершении преступления со стороны генпрокурора и требовать его привлечения к ответственности. Правоохранители обязаны будут проверить наличие состава преступления в действиях Луценко и вынести решение.

Цимес всей этой истории в том, что за житомирским совещанием прокуроров во главе с Луценко при участии в нем Говды 23 июня, как и за процессом по делу Гужвы 24 июня, многие телеканалы следили в прямом эфире. Таким образом факт нарушения со стороны главы ГПУ инструкции о легализации НСРД уже целиком и полностью задокументирован для следствия. Продолжение следует.