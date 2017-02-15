Луценко вишукує прокурорів-наркоманів через випадок у Запорізькій прокуратурі

15.02.2017 Поділитися

Генпрокурор Юрій Луценко вимагає провести перевірку всіх співробітників прокуратури на наркозалежність, повідомляє BBC Україна.

«Кричущий випадок: викрили співробітника прокуратури Запорізької області, який не лише вживав наркотики на паперах із кримінального провадження, а й схиляв інших», – сказав пан Луценко.

За його словами, наразі цей співробітник перебуває під вартою.

«Будь ласка, добровільно, добровільно-примусово, щоб всі співробітники прокуратури здали кров, волосся, нігті – будь-який метод прийнятний, і всі пройшли перевірку на наркозалежність», –зазначив генпрокурор.

Генпрокурор вказав на зниження розкриття злочинів, які пов'язані з обігом наркотиків. За його словами, підрозділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків досі не має ліцензії на роботу.

Також він зазначив, що минулого року підозру в корупції пред'явили 36 прокурорам.

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