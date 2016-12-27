Луценко заплутався в зарплаті прокурорів і пообіцяв мінімальну від 7 тис. грн

27.12.2016 Поділитися

Голова ГПУ Луценко заявив про зростання мінімальної зарплати прокурора до 7 тис. грн. Підлеглі вже говорять про порушення профільного закону і кепкують про створення методички-тлумачника заяв Луценка.

Прийнятим 21 грудня 2016 року законопроектом про державний бюджет передбачається, що зарплата співробітників органів прокуратури в 2017 році буде стартувати з 7 тисяч гривень. Відповідну заяву зробив в кулуарах парламенту голова ГПУ Юрій Луценко, передає «Прокурорська Правда».

При цьому абсолютно не зрозуміло, про яку саме базову цифру говорив генпрокурор, пише видання – про базовий оклад чи кошти, які будуть виплачуватися на руки законникам «чистими» з урахуванням надбавок і премій. Луценко тільки зазначив, що бюджетом 2017 року передбачено майже дворазове підвищення «стартових зарплат прокурорам».

«Я задоволений, що прокуратура отримає більше грошей. На даний момент стартова зарплата прокурорів становить менше 4 тисяч гривень. Після прийняття Держбюджету, буде стартувати з 7 тисяч гривень», – сказав він.

За словами голови ГПУ, таке зростання рівня оплати дозволить прийти в систему наглядового відомства більшій кількості людей з-поза системи. «Якщо колись на конкурси з заміщення посад в місцевих прокуратурах, які проводив мій попередник Шокін, подалися лише одинадцять відсотків охочих «з боку», то нині в конкурсі взяли участь понад 70% таких людей, почувши про підвищення зарплат» – підкреслив Луценко (хоча, як свідчить аналіз конкурсного відбору на заміщення 56 вакансій керівників місцевих прокуратур і їх заступників, проведений «Прокурорською правдою», переважна більшість фаворитів відбору – чинні співробітники наглядового відомства).

Чергова «корява» заява Луценка викликала палке обговорення у представників прокурорського співтовариства. Так, учасники ВК-групи «Т.П.» висловили надію, що глава ГПУ, кажучи про 7 тисяч зарплати, мав на увазі голий оклад.

«Терміново потрібно розробити методичку-тлумач заяв Юрія Віталійовича, а то реально не зрозуміло, хто «низовий прокурор», коли це «зараз отримує», в якому значенні в даній статті вживається слово «зарплата», і що треба розуміти під словами «я, ми, прокурори», – іронізує один з представників структури.

Учасники закритої Fb-спільноти «Прокурори України» також висловлюють масову стурбованість заявами керівника ГПУ, оскільки з них випливає щонайменше 1 конкретика – у ГПУ знову не мають наміру виконувати профільний закон, який передбачає прокурорам зарплату на рівні 12 мінімальних окладів. «Вчора вдень колеги озвучили інформацію «з компетентних джерел» про підвищення на 1 тисячу гривень. У будь-якому випадку, про виконання в повному обсязі положень ст.81 закону «про прокуратуру» я навіть не мрію», – нарікає одна з учасниць групи.

Додамо, що вперше інформація про 7 тис. грн зарплати для прокурорів була анонсована Луценком у кінці жовтня 2016 року, «Стартова зарплата в місцевій прокуратурі співробітників першого року найму починатися з 7000 гривень. Це майже 40-процентне зростання», – підрахував він тоді.

Нагадаємо, що «зарплатним» питанням підлеглих глава ГПУ регулярно потрапляє в халепу з самого моменту свого призначення. Зокрема, в червні 2016 року року він заявив про те, що «низовий прокурор» відомства отримує нібито 12 тис грн зарплатні.

Наступного разу зарплатну тему Луценко порушив у кінці літа 2016 року, коли в інтерв'ю виданню «Публічні люди», відповідаючи на питання про кадрову політику, заявив, що зі слідством біда і в МВС, і в Генпрокуратурі. «Зарплата слідчого МВС близько 3 тисяч гривень , а в ГПУ – близько 7 тисяч гривень», – заявив він тоді.

Слідом за цим уже 13 вересня 2016 року в ефірі програми «Лівий берег» з Сонею Кошкіною на «24 каналі» Луценко анонсував, що з 1 січня 2017 року відбудеться підвищення зарплати співробітникам органів прокуратури на 70%. За його словами, мінімальна зарплата співробітника місцевої прокуратури внаслідок підвищення з початку наступного року становитиме від 14 тисяч гривень.