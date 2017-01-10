Люди мруть від грипу як мухи. Але замість медицини ми фінансуємо величезні зарплати НАБУ і НАЗК - політолог

10.01.2017 Поділитися

В Україні на грип та ГРВІ захворіло вже понад 3 млн осіб. А кількість померлих обчислюється принаймні десятками – розповів політолог Олег Соскін для Osp-ua.info.

– У цих умовах треба займатися не Е-деклараціями і гроші виділяти не на НАБУ і НАЗК. Треба займатися життям людей, які мруть як мухи, ліки купити не можуть, все дорого – зазначає Соскін.

– Треба ліквідувати НАЗК і НАБУ, а виділені на них гроші перекинути на охорону здоров'я, на безкоштовні щеплення і ліки від грипу, на утеплення шкіл. Ось чим треба займатися. А не грати в дитячі ігри, в козаки-розбійники, і отримувати за це по 30 тис. грн зарплати.

– Уже ясно, що була зроблена помилка, все одно безвізовий режим нам не дадуть та й не потрібен нікому цей безвіз, тому що Європейський Союз розвалиться – додав Олег Соскін.

Відділ моніторингу