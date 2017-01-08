Майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок провели у Полтаві
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У Полтавській галереї мистецтв імені Ярошенка пройшов майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас.
До заходу долучилося чимало дітей. Взяти участь у дійстві міг кожен бажаючий. Серед виготовлених іграшок – розмальовані кульки, орігамі, вироби з пластиліну.
Організатори розповідають, що дуже важливо залучати дітей до такої роботи. Оскільки, вона не тільки корисна для розвитку малечі, а й приносить чимало радості.
Такі майстер-класи вже стали традиційними. Наступного року у галереї мистецтв хочуть залучити ще більше дітей до подібних заходів.
Віктор Карпенко