Майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок провели у Полтаві

08.01.2017 Поділитися

У Полтавській галереї мистецтв імені Ярошенка пройшов майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас.

До заходу долучилося чимало дітей. Взяти участь у дійстві міг кожен бажаючий. Серед виготовлених іграшок – розмальовані кульки, орігамі, вироби з пластиліну.

Організатори розповідають, що дуже важливо залучати дітей до такої роботи. Оскільки, вона не тільки корисна для розвитку малечі, а й приносить чимало радості.

Такі майстер-класи вже стали традиційними. Наступного року у галереї мистецтв хочуть залучити ще більше дітей до подібних заходів.

Віктор Карпенко