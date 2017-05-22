Майже 100 млн грн витратять на ремонт мостів на Полтавщині

22.05.2017 Поділитися

Київська фірма перемога у тендері на платформі «ProZorro» на ремонт двох зруйнованих мостів в області.

ПрАТ «Мостобудівне управління-3» проведе реконструкцію двох мостів на р. Псел, що на Гадяччині та на р. Сула біля села Млини. Так, на перший міст, який сполучає трасу «Лохвиця – Гадяч – Охтирка-КПП «Велика Писарівка» витратять 51 435 960 грн, а на реконструкцію мосту через р. Сула біля с. Млини витратять 46 946 400 грн. Міст довжиною 169 м знаходиться на автошляху Р-60 «Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин».

Нагадаємо, 18 квітня у селі Млини Лохвицького району впала крайня балка мосту через Сулу. Через обвал мосту перекрили рух автотранспорту на 172 км ділянки траси «Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин».

Віктор Карпенко