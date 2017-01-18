Майже 15 млн грн накопичилося для лісових виробництв Полтавщини

18.01.2017 Поділитися

У минулому році на відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва накопичилося 14,956 млн грн – повідомляють у ГУ Держгеокадастру Полтавщини.

На рахунках селищних, сільських та міських рад знаходиться 9,868 млн гривень, районних бюджетів – 1,705 млн грн, бюджетів об’єднаних територіальних громад – 1, 464 млн грн, бюджетів міст обласного значення – 1,024 млн грн, обласного бюджету – 0,895 млн.

Минулого року із наявних коштів розпорядники використали лише 1,697 млн грн. З них: 779 тис. грн направлено на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, 260 тис. грн – на поліпшення угідь, 370 тис. грн використано на інвентаризацію земель, 224 тис. грн – на проведення нормативної грошової оцінки земель, 48 тис. грн – на охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів.

У службі вчергове закликають на місцевому рівні вжити заходи щодо повного використання коштів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Відділ моніторингу