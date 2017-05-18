Майже 19 млн грн не дорахувався полтавський бюджет через дії міськради – АМКУ

18.05.2017 Поділитися

Протиконкурентні дії Полтавської міськради призвели до втрати місцевим бюджетом майже 19 млн грн. Це сталося внаслідок усунення з ринку держзакупівель КП «ПМШЕД», повідомляє прес-служба Полтавського антимонополького комітету.

25 лютого минулого року сесія Полтавської міськради затвердила Програму розвитку ЖКГ та благоустрою міста. Головним розпорядником коштів за Програмою депутати визначили Управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому.

У квітні минулого року УЖКГ провело закупівлю послуг з утримання в належному стані об’єктів благоустрою та зелених насаджень. У перелік робіт входило утримання вулично-дорожньої мережі Полтави. Очікувана вартість — 65,87 млн грн.

У закупівлі взяли участь три компанії: КП «ПМШЕД», ПП «Будгарант-7» та «УМБ №23». Найвигіднішу пропозицію надав перший учасник — 47,043 млн грн. Але в Управлінні її відхилили через невідповідність умовам проведення закупівлі. УЖКГ та КП «ПМШЕД» — пов’язані юридичні особи. Управління фактично здійснює контроль діяльності комунального підприємства.

Після цього УЖКГ визнало вигіднішою та акцептувало пропозицію ПАТ «УМБ №23». Управління уклало з товариством договір на 65,69 млн грн, що на 18,65 млн грн перевищує пропозицію «ПМШЕД».

У АМКУ визначили, що дії міськради призвели до змін конкуренції на ринку держзакупівель.

– Це порушення конкуренційного законодавства. Окремі суб’єкти господарювання здобули перевагу над КП «ПМШЕД» не завдяки власним досягненням, а через вплив органу місцевого самоврядування, — наголосив голова Полтавського тервідділення АМКУ Володимир Оніщенко.

Полтавська міськрада фактично створила комунальне КП «ПМШЕД» для забезпечення утримання об’єктів благоустрою Полтави. Вона була обізнана щодо постійної участі підприємства у процедурах торгів Управління ЖКГ. Тому міськрада могла змінити розпорядника коштів за Програмою і зекономити бюджетні кошти.

Наслідок відхилення пропозиції КП «ПМШЕД», яке запропонувало майже на 19 мільйонів менше, ніж переможець, — нанесення можливих збитків місцевому бюджету. Міськрада не надала пояснень визначення саме Управління ЖКГ розпорядником коштів за Програмою. Хоча ці дії і призвели до усунення КП «ПМШЕД» з ринку. Міськрада переадресовувала листи та вимоги АМКУ на УЖКГ. А Управління повідомляло, що не має повноважень встановлювати та змінювати замовника закупівлі.

Віктор Карпенко