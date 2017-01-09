Майже 200 тис. грн виділила Хорольська влада на спорт у 2017 році

09.01.2017 Поділитися

На останній сесії Хорольської міськради затвердили Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017 р.

Усього на спортивні заходи цього року затверджено 190 тис. грн. З них 42 тис. грн. спрямують на проведення міських масових спортивних заходів серед спортсменів різних видів спорту та різних вікових категорій.

Найбільшою видатковою частиною із загальної суми є організація міських турнірів з баскетболу, мотокросу, дитячого футболу, настільного тенісу, боксу, хокею та ін.

Також 20 тис. грн виділять на проведення змагань з екстремального велоспорту та виступів на роликах.

2 тис. грн будуть витрачені створення соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя.

Віктор Карпенко