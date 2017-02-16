Майже 4 тис. полтавців травмувалося через нерозчищені тротуари - АМКУ

16.02.2017 Поділитися

Голова територіального відділення АМКУ у Полтавській області Володимир Онищенко навів дані про ушкодження полтавців, отримані внаслідок бездіяльності ЖКГ. За два зимові місяці до полтавських травмпунктів звернулося майже 4 000 людей.

— У рамках дослідження якості розчищення тротуарів та доріг, ми взяли дані за грудень 2016 року та січень 2017 року у місцевих травмпунктах. Так, за грудень до тамтешніх медиків надійшло 1 883 звернень. З них понад півтисячі випадків, коли люди отримали переломи, понад 40 осіб отримали вивихи, близько півтисячі випадків на місяць — забої. Ще понад 100 випадків — закриті черепно-мозкові травмою. Схожа статистика і за січень цього року. До травмпунктів надійшло 1 837 звернень. Так, 692 людини отримали переломи, 541 — забої, — розповів Онищенко.

Додамо, що зараз у АМКУ проводять перевірку управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому, ЖЕО №2 та УМБК №23 стосовно прибирання тротуарів.

За словами Оніщенка, управління ЖКГ Полтавської міськради не надали всю необхідну для розслідування інформацію. Вони вказують лише на ті роботи, які вже проведені та яка сума сплачена, а нам потрібна чітка задокументована інформація. У кінці лютого ми зробимо висновки щодо стану розчистки пішохідних тротуарів та проїжджої частини міста. Вже на початку березня ухвалимо відповідне рішення.

Очільник відомства наголосив, що однією з вимог Антимонопольного комітету буде те, що не використані кошти мають повернутися до міського бюджету.

Віктор Карпенко