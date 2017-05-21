Майже 9 тис. полтавських абітурієнтів зареєструвались на ЗНО

21.05.2017 Поділитися

Стала відома кількість учнів Полтавщини, які виявили бажання взяти участь у цьогорічному Зовнішньому незалежному оцінюванні. Їх кількість становить 8 839, повідомляють у Департаменті освіти та науки Полтавської облдержадміністрації.

У цьому році школярі, згідно з даними Українського центру оцінювання якості освіти, складатимуть ДПА у формі незалежного оцінювання в пунктах тестування. Всього в нашому регіоні зареєструвалося 8 839 учасників. Із загальної кількості 6809 – цьогорічні випускники шкіл – такі цифри навела директор Департаменту Олена Харченко.

За її словами, треба приділити увагу додатковим питанням, які потребують особливої уваги. Задачею пунктів тестування буде забезпечення посиленої охорони у дні проведення ЗНО.

Нагадаємо, цього року реєстрація на ЗНО тривала з 6 лютого по 31 березня. А з 3 по 20 травня абітурієнти мали шанс зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Віктор Карпенко