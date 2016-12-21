Майже на 1,5 тис. зросла орендна плата за землю грн упродовж 3 років – Полтавський Держгеокадастр

21.12.2016 Поділитися

З 2014 по 2016 рік вартість оренди землі збільшилась до 13,5% від загальної оцінки ріллі на Полтавщині, констатують у Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області.

На сьогодні розмір орендної плати за використання земель власників земельних часток (паїв) складає 2493 грн за 1 га земель або понад 7,1% проти 1009 грн (майже 4,5% – ред.) за 1 га у 2014 році.

Середній розмір орендної плати за використання земель с/г призначення державної власності на умовах оренди згідно з укладеними договорами становить 4297 грн за 1 га. Цифри дійсні за умов набуття права на оренду таких земель на земельних торгах, повідомили в Держгеокадастрі.

Відділ моніторингу