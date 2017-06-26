Майже половина українців хочуть віз із Росією – опитування

26.06.2017 Поділитися

Найбільше українці не довіряють Росії, майже 40% хочуть ввести з нею візовий режим - соціологи Порівняно з даними 2016 року, дещо збільшилася кількість прихильників обмеження відносин з Росією, пише «УНІАН».

За даними соціологів, найбільше українці довіряють Білорусі (60%), Європейському Союзу та Канаді (по 56%), а також ООН (48%). Водночас, найбільше не довіряють Росії (73%).

– Майже 60% опитаних підтримують обмеження економічних відносин з Росією, близько 30% – за їхнє розширення або не скорочення, 15% – не визначилися, – йдеться у повідомленні. Порівняно з даними 2016 року, дещо збільшилася кількість прихильників обмеження відносин з Росією.

Більше за збереження або розширення економічних відносин з Росією виступають мешканці сходу і півдня, люди старшого віку та прихильники партій «За життя» і «Опоблоку». Крім того, майже 40% підтримують запровадження візового режиму з Росією, половина не підтримують, кожен десятий не визначився.

– За останні місяці дещо зросла підтримка запровадження візового режиму. Найбільше за нього виступають мешканці заходу, жителі сіл, люди переважно молодого віку та виборці «Свободи», – йдеться у тексті. Дослідження було проведене 22-31 травня на замовлення журналу «Фокус».

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність – 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.

Відділ моніторингу