Маленькі полтавці презентували виставку «Зимовий вернісаж»

24.12.2016 Поділитися

У Полтавській галереї мистецтв почала дію виставка дитячої творчості.

Як зазначають організатори, виставка вже стала традиційною. У ній беруть участь діти від 8 до 13 років, котрі є вихованцями позашкільних навчальних закладів та шкіл мистецтв.

Серед представлених експонатів – картини, ляльки, вироби декоративного мистецтва.

Виставка триватиме до 13-го січня, тому, кожен охочий зможе ознайомитися із здобутками дитячої творчості.