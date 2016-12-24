Маленькі полтавці презентували виставку «Зимовий вернісаж»
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У Полтавській галереї мистецтв почала дію виставка дитячої творчості.
Як зазначають організатори, виставка вже стала традиційною. У ній беруть участь діти від 8 до 13 років, котрі є вихованцями позашкільних навчальних закладів та шкіл мистецтв.
Серед представлених експонатів – картини, ляльки, вироби декоративного мистецтва.
Виставка триватиме до 13-го січня, тому, кожен охочий зможе ознайомитися із здобутками дитячої творчості.