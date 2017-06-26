Мамай серед 3 мерів, які порушили обіцянки щодо сміттєпереробних заводів

26.06.2017 Поділитися

Полтавський мер серед 3 очільників міст, хто порушив обіцянку щодо побудування сміттєпереробного заводу, пише «Слово і діло».

В Україні останніми роками гостро постала проблема сміттєвого колапсу. Яскравими прикладами є Львів та Полтава. У рейтингу мерів України з виконаних обіцянок щодо ліквідування проблем, які стосуються сміття, міський голова Олександр Мамай знаходиться у трійці аутсайдерів.

Мамай уже 7 років не в змозі виконати свою обіцянку щодо будівництва сміттєпереробного заводу. Також ще два очільники міст, які не дотримуються своїх обіцянок – це мер Львова Андрій Садовий та Тернополя Сергій Надал.

Єдиним головою обласного центру, який вирішив проблему побутових відходів – міський голова Рівного Володимир Хомко.

Віктор Карпенко