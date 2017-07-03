Масовий відтік капіталів із Росії досяг рекордного рівня

03.07.2017 Поділитися

Іноземні інвестори вивели з російського ринку 1,6 мільярда доларів з кінця лютого по кінець червня, пише «Комерсант» з посиланням на дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Йдеться про рекордний відтік капіталу за останні 3,5 роки, відзначає видання.

У числі основних причин виведення іноземного капіталу з Росії експерти називають невиправдані надії на поліпшення відносин між РФ і США після вступу Дональда Трампа на посаду президента, судовий спір між «Роснефтью» і АФК «Система», а також зниження світових цін на нафту.

Відтік інвестицій з російських фондів відбувається на тлі їх припливу в активи інших країн, що розвиваються. За даними EPFR, минулого тижня фонди emerging markets залучили майже $ 1,9 млрд, а за чотири місяці – майже $ 28 млрд.

Російський ринок акцій опинився в числі аутсайдерів. Більший обсяг коштів був виведений тільки з Китаю ($ 4 млрд), але розмір цього ринку істотно більше російського.

Банк Росії оцінював чистий відтік капіталу – як виведення коштів з російського ринку іноземними інвесторами, так і переміщення капіталу за кордон російськими податковими резидентами – в 21 млрд доларів з січня по квітень 2017 року.

Рекордний відтік капіталу ЦБ зафіксований в 2014 році – тоді з країни за рік вивели понад 150 мільярдів доларів.

Відділ моніторингу