​Матковський&co заклали бомбу сповільненої дії полтавцям по вул. Петра Юрченка

14.03.2017 Поділитися

Мешканці будинку по вул. Петра Юрченка, 3, (р-н Авіамістечка) скаржаться на погіршення житлових умов через діяльність аптечного пункту «Ваша Аптека» на 1 поверсі 5-поверхового будинку.

Через встановлену аптекою теплогенераторну станцію в безпосередній близькості до житлових квартир, в оселях людей значно зріс рівень шуму, а самі мешканці повсякчас наражаються на небезпеку.

Адміністрація аптеки шкідливого впливу від своєї діяльності не вбачає і припиняти роботу технічних пристроїв (теплогенератора та численних кондиціонерів), судячи з позиції, не збирається, нарікають мешканці. Люди також досі не отримали пояснення, на підставі яких документів у їх будинок заклали бомбу – побудували теплогенераторну станцію.

Мережа закладів «Ваша Аптека» за відкритими джерелами заснована Юрієм Худяком, людиною з кола екс-міського голови Полтави Андрія Матковського. Приміщення під аптеку в будинку Худяк отримав саме за часів правління Матковського («Половинки»), коли за ініціативи, підтримки і сприяння мера відбувався активний дерибан земель і будівель державної та комунальної форм власності, запевнили мешканці проблемного будинку.

До слова, Юрій Худяк був причетним до скандального захопленням і підпалення приміщення полтавської дитячої бібліотеки ім. Панаса Мирного, що розташовувалася у самому центрі міста на першому поверсі будинку по вул. Гагаріна, 5.

Олена Шуліка з мером Андрієм Матковським на святі «Цар-галушки» 09.06.08, з Олександром Павлюченком та Юрієм Худяком під час захоплення бібліотеки 15.08.08

«Розташована, бібліотечна нерухомість оцінюється як мінімум у мільйон доларів США. 2005-го її навіть намагалися спалити. Через видане з порушеннями свідоцтво бібліотека перейшла з власності полтавської громади до приватних рук – нею заволоділи троє місцевих комерсантів Олександр Павлюченко, Олександр Буянкін та Юрій Худяк за участі Олени Шуліки (останні 2 – пов’язані з Матковським – ред.)», писав відомий журналіст Олег Дейнека.

У2008 році, після численних судів, громадських протестів іоднієї пожежі, приміщення бібліотеки перейшло уприватну власність. (не)Люди, що захопили приміщення, знищили більшу частину 150-тисячного книжкового фонду, який був одним із найбільших у Європі.

Жильці будинку по Петра Юрченка, 3, заявили, що не чекатимуть, доки Матковський, Худяк і нинішній міський голова Олександр Мамай вчинять їхньому будинку повторення долі дитячої бібліотеки.

Через відсутність дозвільних документів від «Теплоенерго» та ін. на встановлення теплогенераторної станції на 1 поверсі житлового будинку, уважати статтю офіційним зверненням до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами та установами, що надали дозвіл на її встановлення.