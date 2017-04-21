Маєток Муравйових-Апостолів: краса й занепад…

21.04.2017 Поділитися

Маєток Муравйових-Апостолів у селі Хомутець є однією з найбільш цікавих і визначних пам`яток Миргородського району. Садива належала сім`ї відомого українського гетьмана Данила Апостола. Чудову дерев`яну будівлю на кілька поверхів він спорудив у середині 18 століття. На початку 19 століття цей маєток перейшов у спадщину культурному діячеві й письменнику Сергію Муравйову-Апостолу, котрий вніс суттєві зміни в ландшафт та архітектуру маєтку. Були добудовані кам`яні стіни, ходи поміж флігелями і головною будівлею, а також закладений парк, який займає понад 15 гектарів. Цінними є фрески та ліплення родових гербів на внутрішніх стінах головного корпусу, які чудом збереглися.

Надзвичайну популярність маєток отримав після подій 1820 року, коли тут проходили таємні збори декабристів-революціонерів. Три сини Муравйова-Апостола були учасниками тих зібрань і шанувальниками революційних ідей тієї буремної епохи. Вони виступили проти монархії, за що й поплатилися свободою та життям.

На території парку зберігся унікальний тристовбуровий дуб, який, за переказами, був посаджений батьком на честь своїх трьох синів.

Ще за радянських часів маєток було визнано пам’ятником архітектури, який охороняється законом. Але, на превеликий жаль, гроші на відновлення колишньої краси не виділяють. Зооветеринарний технікум, що раніше тут був, у звязку з аварійністю споруди, переїхав в інше приміщення.

Алла Чайка