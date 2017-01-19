Медична мафія перетворила Полтавський МСЕК на «золотий конвеєр»

19.01.2017 Поділитися

Спроба розібрати конфлікт навколо Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи по полицях. Кому вигідно тримати в кріслі «свого» головлікаря без належної освіти? Хто з полтавських посадовців причетний до медичної мафії? У скільки оцінюють «чорну касу» бізнесу на інвалідах? Чому Полтавська облрада та Департамент охорони здоров’я Полтавської ОДА не виконують рішення судів усіх інстанцій щодо поновлення головілкарки Тетяни Жабо на посаді?

Тетяна Жабо

Тетяна Жабо пропрацювала головлікарем МСЕК майже 20 років. Колишній голова Полтавської облради Петро Ворона усунув її з посади 22 травня 2015 року. Як зазначає сама керівниця, за клопотанням Віктора Лисака. Той як директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації нібито домовився з Вороною про звільнення Жабо в обмін на інвалідність свояку Ворони. До слова, чоловік сестри Петра Васильовича з Лубен довідку таки отримав. У ній йдеться, що родич голови облради причетний до ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Та найголовніше, що з довідкою чоловік отримав цілий пакет пільг, надбавок і знижок від держави.

Варто додати, що Лисак звільнив Жабо, підробивши її контракт. Після довгої вервиці судових процесів, Вищий Спеціалізований Суд іменем України ухвалив поновити головілкарку на посаді, визнавши незаконними скасування контракту, розпорядження та наказ про звільнення жінки.

Попри це депутатський корпус Полтавської облради проголосував за звільнення Жабо з посади керівника під час засідання дванадцятої сесії 23 грудня 2016 року. Відповідний проект рішення подав Віктор Лисак. Його поставив на голосування голова обласної ради Олександр Біленький. Він же попередньо зібрав для блокування роботи чинної керівниці МСЕКу так звану громадськість із числа психічнохворих, ін’єкційних наркоманів, журналістів-злодюжок, чорних ріелторів, дармоїдів, фейкових інвалідів тощо.

Про інтереси #ЕЛЬЗИ в медичній галузі ми писали в попередні статті:

Як вже зазначалося, Лисак змушений розмінювати підконтрольні його Департаменту керівні посади в обмін на «імунітет» від керівництва облдержадміністрації. Роками вибудований корупційний симбіоз Департаменту (Лисак) – ОДА (Головко, Товстий, Довженко) – прокуратура – правоохоронці – Пенсійний фонд понад усе прагне зберегти цілісність паразитичної системи.

Так, наприклад, за кришування корупційної вертикалі медичної мафії, Головко отримав довідку інваліда ІІ групи нібито через порушення ЦНС. За наявною в нас інформацією, чиновник обзавівся інвалідністю після ДТП у 1992 році. Фейкові документи Головкові зробила лікар-гастроентеролог 4 міської лікарні. За законом вона не могла ставити діагноз замість невролога. Нюанси утрусив головлікар 4 міської лікарні Леонід Куроєдов. Довідка Головкові дісталася в обмін на домовленість не чіпати «лікарняні каси» та утримання Куроєдова на посаді.

Завдяки ІІ групі Головко отримує 17 тис. пенсії щомісячно додатково до офіційної зарплати, відкатів із ринку, півмільйона з гівновозів тощо. До слова, інвалідність ІІ групи передбачає сторонню допомогу при пересуванні та неможливість обіймати керівні посади.

Заступник Головка Олег Пругло також інвалід ІІ групи безстроково. Інвалідність отримав нібито під час виконання обов’язків військової служби.

За словами людини з колишнього керівного складу Пенсійного фонду, майже 90% пенсійників – інваліди. Департамент Лисака штампує їм довідки в обмін на правильний (чит. завищений – ред.) розрахунок пенсії. Остання вираховується за рівнем зарплати. У Полтаві вона не надто висока. Тому ледь не всі «клієнти-інваліди» за паперами працювали вахтовим методом в Уренгої.

Наразі ми достеменно не встановили відсоткове відношення фейкових інвалідів серед прокурорів, суддів і поліцейських. Однак їхня відмова вести об’єктивне слідство та порушувати кримінальні справи проти представників Департаменту говорить сама за себе.

Три рази вчиняли замах на життя Тетяни Жабо, керівницю Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи (далі МСЕК – ред.). Жінку підривали вибухівкою, труїли хімічними речовинами на робочому місці та збивали джипом.

Останній інцидент мав місце 14 червня 2016 року. За кермом позашляховика, який вчинив наїзд на лікарку, була Леся Король. Вона – невістка працівника полтавського, а згодом київського МВС Короля. На камерах відеоспостереження видно, як Король через поспіх спершу проїхала повз головлікарку, але зупинилася й різко здала назад, збивши жінку. Жабо отримала перелом ребра й руки, численні забої та гематоми. Король не понесла жодної кримінальної відповідальності.

Сама Тетяна Жабо трактує інцидент черговим замахом на життя, організований на замовлення Департаменту й Лисака. Говорить, що це продовження її усунення, яке почалося чиновником ще на початку 2000-их. Її спробували підірвати вибухівкою в 2001 році. Тоді зловмисників-виконаців спіймали й дали по 12 років ув’язнення. У 2007 році всю медичну комісію та 300 пацієнтів отруїли токсичними речовинами. Жінка прив’язує це зі спробою Лисака захопити займану її центром будівлю. Унаслідок труєння загинуло 2 лікарів, 7 медпрацівників і 25 пацієнтів стали інвалідами.

Розуміючи, що фізично прибрати Жабо, яка була перешкодою Лисакові в ідеї перетворити МСЕК на конвеєр із відмивання грошей, він звільнює її на папері через обласну раду й Петра Ворону в травні 2015 року.

За 1,5 місяці був назначений новий керівник – гастроентеролог (лікар, що обстежує ЖКТ на наявність хвороб, зокрема гельмінтів, у народі – глистів – ред.) Дмитро Паламарчук, сертифікат якого скінчився ще в 2005 році.

Дмитро Паламарчук

Останні роки працював у земельних ресурсах за правління міського голови Андрія «Половинки» Матковського. Виділив земельну ділянку Лисаку в гарному районі за Полтавою. Після Революції Гідності Паламарчука «попросили» з посади.

На новому місці Паламарчук майже не перебував, тим паче – не проводив жодних прийомів чи оглядів, кажуть лікарі МСЕКу. Натомість 17 вересня 2016 року він закрив обласну комісію №1. Це – вища інстанція медичної експертизи в області, що здійснює контроль над районними й іншими комісіями, зокрема над ОК№2 (військовою – ред.).

Такий крок був зроблений, щоби прибрати налагоджену вертикаль і позбавити комісії (а отже й винесені нею результати – ред.) належного контролю. Це дозволило Паламарчуку «вирішувати» проблему в кабінетах на місцях. Без висновків фахових спеціалістів комісії. Зате – за отримання неправомірної вгоди, зазначають лікарі.

Медпрацівники також поділилися, що у МСЕК встановлено негласний прайс за вакансію. Щоб потрапити на посаду звичайного лікаря, молодому фахівцю треба викласти в районі 5 тис $. Інакше розмова зводиться до звичайної відмови.

За неофіційною інформацією з лікарських кіл, щомісяця Паламарчук носить нагору 30-50тис. $ Зрозуміло, що частину з них Лисак змушений передавати вище – Головку. Це – налагоджена корупційна вертикаль медичної мафії, від якої держбюжет України втрачає сотні мільйонів гривень на рік.

Додамо до цього всіх фейкових інвалідів, яких наплодила зв’язка Лисак-Паламарчук, і державні збитки можна сміливо подвоювати. Чого вартий лише безпритульний радник Головка Валерій Довженко. Завдяки «подарованій» інвалідності він отримав разову допомога від держави в сумі 270 тис. грн, щомісячну пенсію в 3 тис. грн, «радництво» голови ОДА (у матеріальному еквіваленті), відтіснив справжніх бійців-інвалідів на позачергову квартиру за 1 млн грн.

Отримані бонуси Довженкові, щоправда, доводиться відпрацьовувати в ролі «ціпного пса». Отримавши вказівку голови облради Біленького «загнати Жабо», він привів військових і масовку для створення ефекту так званої невдоволеної громадськості на дванадцяту сесію обласної ради.

Якщо брати до уваги викладене, зрозуміло, чому медична мафія так бореться за крісло головлікаря МСЕКу. Це – штучно запущений нею золотий конвеєр. Мрія алхіміків, яка дає прибуток із нічого. Прибуток, заради якого чиновники готові знищити будь-кого, хто не вписується в цю систему. Як довів життєвий досвід, Лисак, Головко #Ельза і со готові піти не тільки на підроблення контракту чинної керівниці, її незаконне звільнення, невиконання рішенню суду іменем України, а й на більш радикальні дії, як-то замахи на життя. А прокуратура й поліція готові покривати своїх біг-босів.

Уважати публікацію офіційним зверненням до НАБУ, ГПУ, САП та в.о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Гнап Нерушима