Меморіал відомому кінорежисерові Параджанову відкрили у Полтаві

17.06.2017 Поділитися

У Полтаві відкрили меморіальну дошку відомому вірменському та українському кінорежисерові Сергію Параджанову на однойменній вулиці.

Його ім’я тісно пов’язане з нашою областю. Наприклад, комедію за режисерства Параджанова «Перший парубок» знімали в Лубнах.

Ініціаторами встановлення такого меморіалу стала вірменська діаспора в місті. Дошку відкрили на вулиці, названої на честь режисера. Зазначимо, ця вулиця є однією з найновіших у Полтаві.

Довідково: Сергій Параджанов (9 січня 1924, Тбілісі,— 20 липня 1990, Єреван) — вірменський та український кінорежисер, народний артист УРСР, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка посмертно. Відзняв більше 15 фільмів, серед яких «Тіні забутих предків», «Квітка на камені» та «Українська рапсодія».

Віктор Карпенко