Меморіальну дошку полеглому на Євромайдані встановили на Полтавщині

23.03.2017 Поділитися

У с. Бутенки Кобеляцького району відкрили меморіальну дошку односельчанину Петру Гаджі. Він загинув у Києві під час подій Євромайдану. Дошку встановили до 3 річниці на будівлі місцевої школи. Її власним коштом виготовив місцевий активіст Павло Гунжель.

Петро Гаджа був учасником Небесної сотні. Займався нічними чергуваннями, розвідкою. Під час заворушень під Верховною Радою в лютому 2014 року отруївся газом. Отримав опіки бронхів і легень. Потрапив до лікарні. Помер за кілька днів після виписки, 22 березня.

Посмертно нагороджений званнями Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» та медаллю «За жертовність і любов до України».

Раніше меморіальну дошку в пам'ять про Гаджу встановили на будинку, де мешкав майданівець.