Межі Решетилівки розширять за рахунок прилеглих сіл

19.01.2017 Поділитися

Під час архітектурно-містобудівної наради у Полтавській ОДА, учасники заходу розглянули генеральний план розбудови смт Решетилівки.

Як розповіла архітектор «Полтава-екосервіс» Лариса Бородич, план розвитку міста був змінений, оскільки він був не настільки далекоглядним.

За новим планом планується розширити селище Решетилівка за рахунок прилеглих поселень. Так, площа має збільшитися з 1200 га до 1560 га. Відповідно, кількість населення збільшиться на 3 тис. – Бородич.

Також планується забудова селища новими житловими кварталами, школами, дитсадками. Проектом передбачено облаштування 3-кілометрової прибережної зони відпочинку. За словами Лариси Бородич, план розрахований на 50 років, тоді як минулий передбачав розвиток Решетилівки лише на 10-20 років вперед.

Віктор Карпенко