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Мільйон гривень, долари, євро та «Chryslert» задекларував глава полтавського Антимонопольного комітету Оніщенко

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Мільйон гривень, долари, євро та «Chryslert» задекларував глава полтавського Антимонопольного комітету Оніщенко

Голова територіального відділення АМКУ Володимир Оніщенко подав електронну декларацію про доходи за 2016 рік.

Окрім нього, в документі подані статки його дружини Тамари Оніщенко. Квартира на 165,5 м. кв. та паркувальне місце записані на неї.

У власності Володимира Оніщенка перебуває лише автівка Chryslert 300с, вартість якої оцінюється в 254 тис. грн.


Фото: Chryslert 300c

Оніщенко отримав зарплатні минулого року майже на 130 тис. грн, а в банку має майже мільйон гривень, на рахунок яких отримав 234 тис. грн відсотків. Активи, які записані на дружину – 320 тис. грн.

Також подружжя має $85 тис. та €14 тис. Ці кошти записані також на дружину.

Віктор Карпенко

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