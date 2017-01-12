Мінімалка – 1544 грн, щомісячно на дитину – 860 грн: усі розміри соціальної допомоги на 2017 рік

12.01.2017 Поділитися

З 1 січня 2017 року прожитковий мінімум однієї особи на місяць становитиме: 1 544 грн., з 1 травня – 1 624 грн., а з 1 грудня – 1 700 грн. Також для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 355 грн., з 1 травня – 1 426 грн., а з 1 грудня – 1 492 грн.

Діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня отримають 1 689 грн. та з 1 грудня – 1 860 грн. Працездатні особи, станом на 1 грудня будуть отримувати 1762 грн.

Такі розміри соцвиплат встановлені рішенням Кабінету Кабінету Міністрів України та Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Виходячи з встановлених прожиткових мінімумів розміри деяких видів державної допомоги у 2017 році становитимуть:

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році не може бути більше ніж75 %від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.Розмір прожиткового мінімуму становитиме: для працездатних осіб –21 %, для дітей –85 %, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів100 % відповідного прожиткового мінімуму.

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році становитимуть:





Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році:

Олександр Гуцул