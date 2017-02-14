Мінкультури України просить Британію утриматися від спільного з РФ археологічного проекту в Криму

14.02.2017 Поділитися

У Міністерстві культури звернулися до МЗС України з вимогою надіслати ноту протесту у відповідні міністерства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландіїі, а також Росії. Причина – візит британської делегації до окупованого Криму, на якій обговорювалася реалізація на півострові російсько-британського історико-археологічного проекту, пов’язаного з подіями Кримської війни (1853-1856 рр.).

За даними російських ЗМІ, проект передбачає проведення спільних археологічних розкопок, видання книг та журналів відповідного спрямування та організації молодіжних археологічних таборів для російських та британських студентів.

До британської делегації входять учені з міста Бристоль і англійського воєнно-історичного журналу. Також одна з цілей візиту – налагодження співпраці в археологічному туризмі, повідомив голова комітету кримського парламенту з санаторно курортного комплексу і туризму Олексій Черняк, пише «Ріа Крим».

Фото: члени іноземної делегації з ресурсу «Ріа Крим»

Мінкультури України звернулося до Генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової із закликом засудити протиправні дії Російської Федерації як країни-окупанта та вжити заходів щодо відновлення правового порядку згідно Конвенцій ЮНЕСКО.

У Міністерстві зазначили, що будь-яке втручання у цілісність об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території Криму та міста Севастополь розцінюватимуться Українською Стороною як порушення Росією своїх обов’язків як держави-окупанта з покладенням на неї за такі дії міжнародно-правової відповідальності.

Також у Мінкультури попросили Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії не допустити відвідування окупованого Росією Криму громадянами Великобританії, зокрема, членами делегації.У зверненні наголосили на необхідності дотримання режиму в’їзду на окуповану територію України, встановленого діючим законодавством України.