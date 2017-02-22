Міноборони Росії побудує Рейхстаг – російські ЗМІ

22.02.2017 Поділитися

Під час виступу в Держдумі Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що у військово-патріотичному парку «Патріот» у Підмосков'ї почалося будівництво макета Рейхстагу для тренувань руху «Юнармія», повідомляє «Інтерфакс».

– У парку «Патріот» будуємо Рейхстаг. Для того, щоб наші юнармійці могли штурмувати не будь-що, а конкретне місце», – розповів Шойгу.

У парку «Патріот» також побудували партизанське село, в якому, за словами Шойгу, є клас підготовки підривників, кухня, партизанська лазня «і навіть землянка замполіта». Крім того, в парку закінчують створювати лінію фронту з окопами і бліндажами, де можна буде «відчути атмосферу життя» в таких умовах.

Шойгу додав, що в 2017 році у гостей парку з'явиться можливість провести цілий день на підводному човні «і випробувати все, що там відбувається починаючи з боротьби за виживання і закінчуючи компотом і макаронами по-флотськи». У парку після утилізації планують розмістити легкий корпус стратегічного атомного підводного човна «Архангельськ».

Віктор Карпенко