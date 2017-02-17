Міносвіти пропонує об'єднати 6 дисциплін в 1, викладаючи її тричі на тиждень

17.02.2017 Поділитися

У Міністерстві освіти і науки України пропонують об'єднати Хімію, Фізику, Біологію, Астрономію, Екологію, Географію в єдину дисципліну «Людина і суспільство» з обсягом викладання 3 години на тиждень.

Із проханням надати висновків щодо наслідків введення відповідної дисципліни при підготовці кадрів заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський звернувся до Президента Національної академії наук України Бориса Патона.

Такий крок у МОН пояснюють бажанням впровадити інтегровані профільні предмети в 10-11 класах. Відповідна новація міститься у проекті типового навчального плану для старшої школи, що оприлюднений відомством для громадського обговорення, повідомляє Osvita.ua.

У разі ухвалення документа в український старшій школі, зокрема, з’являться інтегровані предмети «Література», «Історія», «Людина і суспільство» та «Математика», що об’єднає алгебру та геометрію.

У МОН необхідність інтеграції предметів обґрунтовують тим, що у старшій школі дитина має обов’язково отримати цілісну картину світу.

«Саме тому, навіть якщо школа обирає для поглибленого вивчення гуманітарні предмети, загальні знання з біології, географії, астрономії, екології, фізики та хімії вона отримує в рамках інтегрованого предмета «Людина і природа», який в такій школі читатиметься три години на тиждень. Інтегровані знання з правознавства, економіки, предмета «Людина і світ» школярі старших класів отримуватимуть в рамках предмету «Людина і суспільство», - зазначають у Міністерстві освіти.

Зазначимо, Міністерство освіти і науки запропонувало до громадського обговорення проект Типового навчального плану для 10-11 класів. Зміни мають стати чинними з 2018 року. Проект документа передбачає зміну підходів до формування переліку предметів в 10-11 класах і є першим кроком до формування профільної школи.

Анна Черниш