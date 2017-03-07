Миргородські льотчики-винищувачі навчають харківських курсантів

07.03.2017 Поділитися

Майбутні військові авіатори побували на практичних заняттях у Миргородській бригаді тактичної авіації Повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, пише «Народна армія».

За словами старшого викладача кафедри льотної експлуатації та бойового застосування літаків Харківського національного університету Повітряних Сил підполковника Сергія Рудакова, курсанти ознайомилися із характеристиками бойового літака Су-27. Офіцери бригади тактичної авіації провели заняття, на яких розповіли про підготовку до польотів, порядок проведення тренажів по запуску двигунів, випробуванню двигунів, дії льотного складу в особливих випадках тощо.

Більшість курсантів вперше побачила зблизька бойові машини «в дії».

— Перед тим як сісти до кабіни, льотчик проводить зовнішній огляд винищувача Су-27 на предмет відсутні зовнішніх пошкоджень. Інженерно-технічний склад проводить ретельну перевірку літального апарату перед вильотом та доповідає про готовність до виконання завдань за призначенням. Проте льотчик має ще й особисто переконатись у тому, що літак підготовлений до вильоту. Для цього він здійснює передполітний огляд літака за схемою відповідно до типу бойової машини, починаючи від носової частини фюзеляжу і закінчуючи кабіною літака, — пояснює старший інструктор-пілот бригади тактичної авіації Олексій Михайлович.

Подальші заняття з курсантами проходили у навчальних класах льотної групи авіабригади. Своїм досвідом поділились як льотчики, так і військові інженери-авіатори.

Нагадаємо, нещодавно в Кременчуці відкрили центр підготовки пілотів вертольотів.

Можливості комплексу дозволяють пілотам вдосконалити свої навички, відпрацювати застосування техніки під час складних погодних умов, довести до автоматизму дії в аварійних ситуаціях, отримати навички польоту в окулярах нічного бачення, а також застосування зброї і використання сучасних елементів захисту від засобів протиповітряної оборони противника.

Віктор Карпенко