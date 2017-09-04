Миргородський пілот переміг на авіапоказі в Чехії

04.09.2017

Полковник ВПС України, пілот Миргородської 831 бригади тактичної авіації, Олександр Оксанченко, отримав відзнаку «За бездоганний, кращий динамічний показ» на міжнародному авіашоу Czech International Air Fest-2017 у місті Градец Кралове. Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

«Заступник командира з льотної підготовки 831 бригади тактичної авіації Повітряного командування Центр Повітряних Сил ЗС України полковник Олександр Оксанченко підтвердив свій професійний рівень і отримав трофей "За бездоганний, кращий динамічний показ". На торішньому авіапоказі CIAF 2016 у Чехії Оксанченко також був визнаний кращим за виконання фігур вищого пілотажу», - йдеться в повідомленні.

«Виступ українського пілота є найбільш очікуваною подією цьогорічного авіапоказу CIAF-2017 » — заявив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс

Також увагу глядачів привернув український Іл-76, що був найбільшим серед 70-ти учасників авіапоказу з 10-ти країн світу.

Володимир Охріменко