Місце на мільйон: суддя Струков звільнив крісло голови Октябрського суду. Хто сяде?

17.05.2017 Поділитися

17 травня в судді Олександра Струкова закінчується термін перебування на посаді голови Октябрського районного суду м. Полтави. Нового керівника та заступника виберуть на суддівських зборах.

Список суддів, які змагатимуться за вакантне місце голови суду та заступника виклала у своєму Facebook суддя Октябрського суду Лариса Гольник. Голову обиратимуть із 11 суддів. Кандидатура чинного керівника Струкова О.М. також є в списку.

Перелік суддів, зі складу яких колегія суддів обиратиме голову Октябрського районного суду в м. Полтава:

Андрієнко Ганна В’ячеславівна;

Блажко Ірина Олексіївна;

Гальонкіна Юлія Сергіївна;

Кулешова Лариса Віталіївна;

Микитенко Віталій Михайлович;

Савченко Анатолій Григорович;

Січиокно Тетяна Олександрівна;

Струков Олександр Михайлович;

Тімошенко Наталія Володимирівна;

Чуванова Алла Михайлівна;

Шевська Олена Іванівна.

«ОБ» підготував коротку довідку по окремим кандидатів, які скомпрометували себе як працівника Феміди, були помічені у корупційних схемах, порушували Закон і/чи користувалися службовим становищем.

1. Ганна Андрієнко – багаторічна заступниця голови суду Олександра Струкова

У 2007 році Полтавська міська профспілка «Солідарність» (керівник Віктор Волошин) з урахуванням думки інших громадських організацій, скарг громадян на бездіяльність під час розслідування і розгляду справ, присудила Андрієнко звання «Горе-суддя». Причиною стало судове рішення від 17 липня 2006 року. Ним Андрієнко зобов’язала 5 пенсіонерів сплатити по 700 грн відшкодування моральної шкоди на користь ювелірного магазину. Його власник на першому поверсі житлового будинку вирішив, що скарги мешканців на неприємний запахи принижують його імідж і ділову репутацію. Апеляційний суд області тоді скасував це рішення як незаконне.

У 2016 році Андрієнко вела справу, в якій ТОВ «Агрофірма Пирятин» судилася за свою землю і техніку з директором Полтавського регіонального управління «ПриватБанку» Олександром Цисем. Суддя задовольнила клопотання Цися, у своїй ухвалі зобов’язавши Управління Державної реєстрації виконавчого комітету міськради внести зміни в реєстр про ТОВ «Агрофірма Пирятин». В Єдиному реєстрі судових рішень таку ухвалу судді не опублікували. 15 липня 2016 року Апеляційний суд знову скасував рішення судді. У своїй ухвалі Апеляційній суд пояснив, що заява Цися не відповідає вимогам, не містить доводів і обґрунтувань для задоволення позову. Суддею Андрієнко не перевірені зазначені позивачем доводи і не перевірені факти. Суд не встановив законність забезпечення позову.

Згідно з Е-декларацією за 2017 рік, поданою Андрієнко, суддя володіє третиною прав на квартиру 70,40 м2. Її дохід з різних джерел за рік склав 460 000 грн. Андрієнко заробила 259 600 грн на основній роботі, отримала 44 562 грн пенсії, 125 908 грн страхових виплат. У розділі інше суддя внесла «недоплачене страхове відшкодування за рішенням суду» - це додаткові 29 989 грн.

Окрім цього зберігає під подушкою 300 000 грн. Має Honda CR-V 2012 року.

2. Ірина Блажко – у своїх колах відома як «чорна вдова»

Чому саме таке прізвисько, читайте на «ОБ»:

Задовольнила клопотання з переведення екс-голови Глобинської РДА Василя Вакуленка, підозрюваного у хабарництві, на поруки екс-нардепа Юрія Бублика. Правоохоронці на гарячому затримали Вакуленка у травні 2016 року при отриманні 23 тис. доларів хабаря. Повідомлялося, що чиновник за ці гроші мав вирішити підприємцю надання в оренди з правом викупу колишнього приміщення дитячого садочку та школи площею 600 квадратних метрів та майже трьох гектарів прилеглої землі. Майновий комплекс розташовувався на балансі одної зі сільських рад Глобинського району.

Екс-нардеп Бублик в залі суду висловив геніальне припущення, що 23 тис доларів США Вакуленку підкинули. Бублик додав, що не перший раз бере людей на поруки, йому можна довіряти і жодного разу порушень з боку людей, за яких він ручався, не було. Журналісти зазначили цікаву деталь, що Бублик – колишній учень Вакуленка.

Ірині Блажко навіть присвячено кілька блогів на полтавських і всеукраїнських ресурсах. Тематика обговорень стосується низького професійного рівня судді.

Полтавський блогер Тарас Токар пише, що суддя Блажко винесла ухвалу про надання дозволу Державній фінансовій інспекції в Полтавській області на проведення позапланової виїзної ревізії з посиланням на неіснуючі закони.

«… суддя Октябрського районного суду Ірина Блажко винесла ухвалу про проведення позапланової перевірки у фонді з посиланням на вигадані підстави. А значить дозвіл на надання перевірки (фінансово-господарської діяльності Полтавського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі – ред.) є незаконним», – блогер.

У 2015 році кременчуцька телекомпанія «Візит» звернулася до Президента України з проханням провести перевірку діяльності відносно слідчого-судді Октябрського районного суду міста Полтави Ірини Блажко. Причиною стало затягування розслідування нападу чиновника кременчуцької мерії на журналістку Оксану Цокур.

Суддя Блажко, на думку юристів телекомпанії, своїми ухвалами не лише відмовила в порушенні кримінального провадження за фактом вчинення злочину, але й створила такі умови, аби журналістка не змогла оскаржити бездіяльність заступника прокурора області. Представники телекомпанії припустили, що суддя умисно зазначила не той предмет спору й внесла недостовірну інформацію до ухвали суду.

За поданою Е-декаларацією, Блажко має 2 земельні ділянки 2100 м2 і 2500 м2 в Новосанжарському районі. Там же задекларований будинок площею 71,90 м2. Ще два будинки по 51,20 м2 і квартира з такою ж площею розташовані на Розсошенцях. Ними Блажко володіє у спільній власності з матір’ю.

Річна зарплата за основним місцем роботи у Блажко склала 279 344 грн. Також у джерелах доходів указана пенсія батьків. Жодних відомостей про майнові збереження і транспортні засоби у декларації судді відсутні.

4. Лариса Кулешова – «найгуманніша» суддя Октябрського районного

Та сама слідча суддя, що відмовилася дати дозвіл на арешт підозрюваного у кіберзлочинах Геннадія Капканова, якого протягом 4 років шукали правоохоронні органи 30 країн світу. Він – один із організаторів злочинного угруповання «Avalanche». Група розповсюджувала шкідливі програми, що використовувалися для розсилки спаму, крадіжки паролів, даних кредитних карт, DoS-атак тощо. Злочинці контролювали 500 тисяч заражених комп’ютерів у 180 країнах світу. За даними Європолу, через роботу «Avalanche» фінансові втрати у світі можуть сягати сотень мільйонів євро. Конкретно Капканову інкримінували 1152 злочини, якими він завдав збитків на 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, кіберзлочинця Геннадія Капканова у Полтаві затримував елітний спецназ у ході спецоперації зі стріляниною. Слідчий суддя Лариса Кулешова не задовольнила клопотання прокурора. Аргументувала це тим, що Капканов є громадянином України. За законом, за таких злочинів, українців не видають іншим країнам. Тому у даному випадку немає необхідності тримати підозрюваного під арештом. Після цього підозрюваний просто втік. Поліція за старою доброю звичкою оголосила його у розшук.

У грудні 2016 року Кулешова змусила журналістів перед початком відкритого судового засідання покинути залу, де розглядали справу звільненого з ПолтНТУ викладача Олексія Северина. Цим суддя порушила ст. 6 пункт 8 Цивільно-процесуального кодексу, Пункт 3 Статті 11 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», ст. 5 ЗУ «Про інформацію» тощо.

5. Віталій Микитенко – сумлінний наповнювач державної казни

Суддя Микитенко дарував свободу екс-начальнику полтавської обласної ДАІ Петру Блажівському, обмінявши її на 10 млн грн залогу. Блажівський налагодив систему поборів із підлеглих, фактично перетворивши ДАІ в контрольоване злочинне угрупування. Після внесення залогу, Блажівський втік. Припускають, що може переховуватися в Криму у брата. 9,9 млн грн застави пішли в держбюджет.

6. Олександр Струков – спринтер, автогонщик, зірка Youtube, злісний порушник Кодексу суддівської етики і просто незмінний голова Октябрського суду

Послав поліцію на**р

Систематично порушує ПДР. А подекуди – ще й тікає від правоохоронців.

Голова Полтавського Октябрського суду, суддя-пенсіонер Олександр Струков, порушив правила ПДР, учинив злісну непокору працівникам поліції, послав поліцейського нах*р, але через зв’язки з органами старої міліції і службовий стан, уникнув належного покарання й далі продовжує паплюжити честь судової гілки влади. Струкова було затримано через паркування в неналежному місці, спробу вчинити наїзд на поліцейського та непокору поліції. Та сам суддя вважає, що його затримали (цитата): «Не за х*й собачий». Одразу постає питання до адекватності й психічного стану судді Струкова.

Старий друг кращий нових двох

Струков у 2015 році відмазав начальника управління Нацбанку в Полтавські області Городницького за кермування автівкою в стані алкогольного сп’яніння. Тест на алкоголь у крові показав 2,07 проміле. У виправданні Струков заявив, що банкір випив кілька великих ковтків коньяку «Hennessy» через конфліктну ситуацію з затриманням, бо під рукою не було «Валокордину», а Городницький нібито недужає на гіпертонію.

У минулому році 61-річний Струков став всеукраїнською зіркою через втечу від журналістів спершу на стометрівці, а потім – із перешкодами – через кущі.

Вражає й «імунітет» Струкова – суддю жодного разу не притягли до відповідальності за вчинені порушення. Натомість правоохоронцям, які затримували його, суд постановив штраф. Рука руку миє.

Вчора на офіційному сайті Октябрського районного суду повідомили, що збори суддів відбудуться 18 травня о 16-30.

P.S.

У свою чергу, «ОБ» закликає своїх читачів аналізувати події і фільтрувати інформацію, подану окремими представниками суддівської гілки влади.

Це стосується, зокрема й судді Гольник, із якої, здається, скоро писатимуть ікони за її вдавану чесність, яку вона продемонструвала на широко відомому відео.

Нагадаємо, жінка показала відео, на якому міський голова Полтави Олександр Мамай намагається «домовитися» з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

Відео продемонстрували у Київському районному суді під час слухання у справі колишнього заступника міського голови Полтави Дмитра Трихни, якого судять за спробу дати судді хабар.

Це відео позиціонують в медіапросторі як взірець поведінки судді. Натомість в розпорядженні «ОБ» є інформація про співпрацю Гольник із правоохоронцями, метою якої було саме відеофіксоване провокування Мамая на дачу хабаря.

Подробиці незабаром на сайті.

Далі буде.